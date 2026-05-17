Sanità pubblica a Messina, Russo incontra Speranza e Barbagallo su servizi e diritto alla cura

La sanità pubblica, il rafforzamento dei servizi territoriali e la necessità di ridare centralità al diritto alla cura saranno al centro dell’incontro tra Antonella Russo, candidato sindaco del centrosinistra a Messina, il già ministro della Salute Roberto Speranza e Anthony Barbagallo, segretario regionale PD Sicilia. Un confronto, che andrà in scena lunedì 18 maggio, alle ore 19:00, presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina, che si inserisce in una più ampia riflessione sulle criticità del sistema sanitario siciliano e, in particolare, sulle emergenze che interessano la provincia peloritana, tra carenza di personale, difficoltà nei pronto soccorso, allungamento delle liste d’attesa e necessità di rafforzare la medicina di prossimità.

L’incontro rappresenterà l’occasione per affrontare i temi legati al futuro della rete sanitaria regionale, con particolare attenzione alla condizione dei presidi ospedalieri del territorio messinese e alla necessità di garantire servizi più efficienti e accessibili ai cittadini. Tra i punti centrali del confronto vi sarà il potenziamento della sanità territoriale, considerata strategica per ridurre la pressione sugli ospedali e garantire assistenza continua soprattutto alle fasce più fragili della popolazione, agli anziani e ai cittadini che vivono nei piccoli comuni della provincia.

Antonella Russo porrà inoltre l’attenzione sulla necessità di investimenti concreti nella sanità pubblica, evidenziando come la Sicilia continui a scontare ritardi infrastrutturali e organizzativi che incidono direttamente sulla qualità dell’assistenza sanitaria, soprattutto per l’incapacità di spesa dei fondi PNRR da parte del governo regionale di centrodestra.

L’appuntamento, al quale prenderanno parte anche esponenti sindacali e associazioni di categoria, si inserisce nel percorso di confronto promosso dal candidato sindaco sui principali temi che riguardano il futuro della città e dell’area metropolitana di Messina, con l’obiettivo di costruire proposte concrete su welfare, servizi essenziali e qualità della vita.