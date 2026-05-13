Sanità e appalti, CGIL Reggio Calabria in piazza in città e provincia per la raccolta firme | INFO

La CGIL Reggio Calabria Metropolitana dà il via alla campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare dedicate ai temi della sanità pubblica e degli appalti. Venerdì 15 maggio alle ore 17.30, in occasione dell’Assemblea delle Assemblee Generali della CGIL, che si terrà in Piazza De Nava, saranno presentate le due proposte di legge. Concluderà l’iniziativa, moderata dalla giornalista Elisa Barresi, il Segretario Organizzativo CGIL Nazionale Pino Gesmundo. La CGIL sarà nelle piazze dei Comuni, di seguito indicati, per la raccolta firme il 16 maggio:

Gioia Tauro

Piazza Duomo: giorno 16 maggio 2026 dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Bagnara Calabra

Piazza Marconi: giorno 16 maggio 2026 dalle ore 16,30 alle ore 20,00.

Polistena

Piazza della Repubblica: giorno 16 maggio 2026 dalle ore 09,00 alle ore 12,30.

Villa San Giovanni

Piazza Boccaccio Lungomare di Cannitello, giorno 16 maggio 2026 dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

Melito Porto Salvo

Viale Garibaldi al n° 42, giorno 16 maggio 2026 dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

Reggio Calabria

Piazza De Nava: giorno 16 maggio 2026 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Piazza Italia: giorno 16 maggio 2026 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.