Sanità a Messina, avviato il progetto di ampliamento degli orari di apertura dei centri vaccinali

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina comunica l’avvio di un progetto di ampliamento degli orari di apertura dei Centri Vaccinali, finalizzato al recupero dei soggetti inadempienti alle vaccinazioni previste dal calendario vaccinale regionale e nazionale. L’iniziativa, realizzata grazie ai fondi PSN (Piano Sanitario Nazionale), rientra nell’ambito delle attività di potenziamento delle strategie vaccinali territoriali e mira al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) dei Livelli Essenziali di Assistenza, con particolare riferimento agli indicatori P01C, P02C e P05C, relativi alle coperture vaccinali pediatriche ed adolescenziali.

In particolare:

l’indicatore P01C riguarda le coperture vaccinali relative al ciclo primario delle vaccinazioni esavalenti (difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B ed Haemophilus influenzae tipo B);

l’indicatore P02C riguarda le coperture vaccinali contro morbillo, parotite e rosolia (MPR);

l’indicatore P05C riguarda invece le coperture vaccinali anti-HPV (Papillomavirus umano) nella popolazione adolescenziale target.

Per quanto concerne gli indicatori P01C e P02C, le coperture vaccinali vengono calcolate sulla popolazione che completa i relativi cicli vaccinali entro il compimento del 24° mese di vita, secondo le tempistiche previste dal calendario vaccinale nazionale e regionale. L’indicatore P05C, relativo alla vaccinazione anti-HPV, riguarda invece il raggiungimento delle coperture vaccinali nella popolazione target entro il compimento del 12° anno di età.

Gli obiettivi previsti dal NSG rappresentano parametri nazionali attraverso i quali vengono monitorate le performance delle Aziende Sanitarie in materia di prevenzione vaccinale e risultano fondamentali per garantire adeguati livelli di protezione della popolazione contro malattie prevenibili tramite vaccinazione. Il progetto è rivolto al recupero delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento alle vaccinazioni esavalenti, al vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (MPR), nonché alla vaccinazione anti-HPV.

Il progetto prevederà l’apertura pomeridiana del Centro Vaccinale di Messina – Palazzo Satellite

In fase iniziale, il progetto prevederà l’apertura pomeridiana del Centro Vaccinale di Messina – Palazzo Satellite nelle giornate di mercoledì e venerdì, dalle ore 14:30 alle ore 19:30. Sono inoltre previste, in una fase successiva, ulteriori aperture straordinarie anche nella giornata di sabato, al fine di favorire ulteriormente l’accesso dell’utenza ai servizi vaccinali. L’attività è prioritariamente rivolta al recupero dei soggetti inadempienti, che verranno contattati tramite chiamata attiva da parte dei servizi vaccinali aziendali.Allo stesso tempo, sarà comunque possibile presentarsi spontaneamente presso il Centro Vaccinale per richiedere informazioni, verificare la propria posizione vaccinale ed effettuare le vaccinazioni previste nell’ambito del progetto. Per eventuali informazioni è possibile contattare la segreteria dell’unità operativa complessa servizio prevenzione epidemiologia e medicina preventiva dell’Asp Messina al numero 0903652408 oppure all’indirizzo email:uocspem.messina@asp.messina.itt