San Giovanni La Punta, Guarnera (Antimafia e Legalità) ed i dubbi sulla candidatura di Trovato: “deve essere sottoposta all’attenzione degli organi istituzionali”

“Quale presidente dell’associazione “Antimafia e Legalità“ – afferma, in una nota, Enzo Guarnera, Presidente dell’Associazione – mi è pervenuta, in maniera anonima, una documentazione in merito alle prossime elezioni amministrative nel Comune di S. Giovanni La Punta. Contiene un curriculum storico-politico su Santo Trovato, candidato sindaco per Fratelli d’Italia. Conosco Trovato da almeno 30 anni e nei suoi confronti avevo già avanzato notevoli riserve quando ero deputato regionale e componente della Commissione Regionale Antimafia. Dalla lettura di quanto contenuto nei documenti che ho ricevuto, ritengo che la candidatura di Trovato, debba essere sottoposta all’attenzione di alcuni organi istituzionali”.

“Pertanto, provvederò a inoltrare quanto pervenuto alle Commissioni Antimafia Nazionale e Regionale, nonché al Prefetto di Catania, per le valutazioni di competenza. Secondo i parametri etici di Paolo Borsellino, Trovato dovrebbe fare un passo indietro o essere invitato a farlo”, conclude.