San Giovanni in Fiore, assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati da armi e alcol

Si è concluso con un’assoluzione il processo celebrato davanti al Tribunale di Cosenza nei confronti di un uomo di 55 anni, originario del Cosentino e residente a San Giovanni in Fiore, imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. L’uomo era chiamato a rispondere di una contestazione particolarmente grave, aggravata, secondo l’impianto accusatorio, dall’uso di oggetti indicati come armi improprie e dall’abuso di sostanze alcoliche.

La vicenda giudiziaria riguardava un rapporto familiare ormai deteriorato, con i coniugi che, nonostante la separazione di fatto, continuavano a condividere la stessa abitazione come “separati in casa”. Al termine dell’istruttoria dibattimentale, il collegio giudicante ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, applicando l’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale, norma che disciplina i casi in cui la prova risulta mancante, insufficiente o contraddittoria.

La denuncia presentata ai Carabinieri di San Giovanni in Fiore

Il procedimento aveva preso avvio da una denuncia presentata nel novembre del 2021 alla Stazione dei Carabinieri di San Giovanni in Fiore dalla moglie dell’imputato. La donna aveva riferito una serie di presunti episodi di violenza, collocandoli in un arco temporale molto ampio e facendo risalire le condotte contestate fino al 1993, anno indicato come inizio di una situazione familiare ritenuta, dalla persona offesa, progressivamente divenuta intollerabile.

Secondo la prospettazione accusatoria, l’uomo avrebbe sottoposto la moglie a condotte reiterate di aggressione fisica, minaccia e umiliazione. Il quadro descritto nella fase preliminare aveva portato gli inquirenti a ipotizzare il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, fattispecie centrale nell’ambito della normativa nota come Codice Rosso, introdotta per rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Le accuse contestate nel decreto di rinvio a giudizio

Dopo la denuncia, l’attività investigativa si era sviluppata attraverso l’acquisizione di sommarie informazioni da parte dei figli e di alcuni parenti della coppia. All’esito delle indagini, il 55enne era stato chiamato a comparire davanti al giudice per l’udienza preliminare e successivamente rinviato a giudizio.

Nel capo d’imputazione venivano descritte presunte condotte ripetute nel tempo. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe abusato frequentemente di sostanze alcoliche e avrebbe aggredito fisicamente la moglie lanciandole contro diversi oggetti, tra cui un coltello, un centrotavola in acciaio, una catena, un portacenere e un mazzo di chiavi. Sempre secondo la contestazione, in un’occasione l’avrebbe afferrata per i capelli e le avrebbe sbattuto la fronte contro uno spigolo.

Il decreto di rinvio a giudizio richiamava anche presunte frasi minacciose e offese, oltre a un clima domestico descritto come tale da costringere la donna a chiudersi in una stanza per evitare il marito. L’imputazione, dunque, configurava una presunta condotta maltrattante perdurante dall’inizio del matrimonio, aggravata dall’uso di armi o oggetti atti a offendere e dall’abuso di alcol.

Otto udienze per ricostruire i rapporti familiari

Il processo davanti al Tribunale di Cosenza si è articolato in otto udienze, durante le quali è stata ricostruita la dinamica familiare e sono stati esaminati gli elementi posti a fondamento dell’accusa. L’istruttoria dibattimentale ha rappresentato il momento decisivo del procedimento, perché ha consentito di verificare la tenuta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e degli altri elementi raccolti nel corso delle indagini.

Nel corso del dibattimento sono emersi profili ritenuti rilevanti ai fini della valutazione della credibilità della ricostruzione accusatoria. La difesa ha insistito sulle presunte contraddizioni emerse nel racconto della donna, sottolineando la necessità di un accertamento rigoroso, soprattutto in presenza di contestazioni riferite a un periodo di tempo molto esteso e a episodi collocati anche a distanza di molti anni.

Il caso ha posto al centro un principio fondamentale del processo penale: la responsabilità dell’imputato può essere affermata solo quando la prova superi la soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio. In mancanza di un quadro probatorio pienamente solido, coerente e univoco, il giudice non può pronunciare una sentenza di condanna.

La linea difensiva e il richiamo all’articolo 533 del codice di procedura penale

Nella fase conclusiva del processo, la difesa, affidata all’avvocato Mario Alberelli del Foro di Cosenza, ha chiesto l’assoluzione dell’imputato richiamando l’articolo 533 del codice di procedura penale. La norma stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di condanna solo quando l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio.

La strategia difensiva si è concentrata sull’analisi delle dichiarazioni della persona offesa e sulla loro compatibilità con gli altri elementi acquisiti nel corso del dibattimento. Il punto centrale ha riguardato la presunta inattendibilità di alcune parti del racconto accusatorio, con riferimento sia alla ricostruzione cronologica degli episodi sia alla loro effettiva dimostrazione in sede processuale.

Il richiamo al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio ha avuto un peso determinante nel percorso che ha portato alla decisione finale. Nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia, infatti, la testimonianza della persona offesa può assumere grande rilievo, ma deve comunque essere valutata con particolare attenzione, alla luce della coerenza interna, della precisione, della costanza del racconto e degli eventuali riscontri disponibili.

La decisione del Tribunale di Cosenza: assolto perché il fatto non sussiste

Al termine della discussione e dopo la camera di consiglio, il Tribunale di Cosenza ha pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti del 55enne. La formula utilizzata è quella prevista dall’articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale: perché il fatto non sussiste.

Si tratta di una decisione che chiude, almeno in primo grado, una vicenda giudiziaria caratterizzata da accuse gravi e da un lungo accertamento dibattimentale. La sentenza ha recepito l’impostazione secondo cui gli elementi raccolti non erano sufficienti a sostenere una condanna per il reato contestato.

L’assoluzione non cancella la complessità della vicenda familiare emersa nel corso del procedimento, ma sul piano penale stabilisce che non è stata raggiunta la prova necessaria per affermare la responsabilità dell’imputato. Nel processo penale, infatti, la gravità dell’accusa non può sostituire la prova, e il dubbio ragionevole impone una decisione favorevole all’imputato.

Maltrattamenti in famiglia e Codice Rosso: il peso della prova nel processo penale

Il reato di maltrattamenti in famiglia è tra le fattispecie più delicate della cronaca giudiziaria, perché coinvolge rapporti personali, dinamiche domestiche e ricostruzioni spesso complesse. Le denunce in materia di violenza familiare impongono accertamenti tempestivi e approfonditi, ma il processo resta il luogo in cui ogni contestazione deve essere sottoposta a verifica secondo le regole della prova.

La normativa del Codice Rosso ha rafforzato l’attenzione verso le vittime di violenza domestica, accelerando alcuni passaggi procedurali e aumentando la sensibilità istituzionale su fenomeni di particolare allarme sociale. Tuttavia, anche nei procedimenti nati da denunce di questo tipo, resta fermo il principio cardine della giustizia penale: nessuno può essere condannato se la responsabilità non è provata oltre ogni ragionevole dubbio.

Nel caso del 55enne di San Giovanni in Fiore, il Tribunale ha ritenuto che il materiale probatorio non consentisse di affermare la colpevolezza dell’imputato. La formula assolutoria adottata certifica l’esito di un processo in cui le accuse, pur gravi, non hanno superato il vaglio richiesto dalla legge per arrivare a una condanna.

Cronaca giudiziaria a San Giovanni in Fiore: chiusa una vicenda iniziata nel 2021

La sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza chiude una vicenda iniziata formalmente nel 2021 con la denuncia presentata dalla donna ai Carabinieri di San Giovanni in Fiore. Da quel momento si era aperto un percorso giudiziario che aveva portato prima alle indagini, poi all’udienza preliminare, quindi al rinvio a giudizio e al dibattimento.

Il processo ha riguardato fatti descritti come risalenti e continuativi, inseriti in un contesto familiare segnato dalla convivenza difficile tra due coniugi ormai separati nei fatti. Dopo otto udienze e una lunga valutazione delle risultanze dibattimentali, il giudice ha stabilito che l’imputato doveva essere assolto.

Per il 55enne, la decisione rappresenta la conclusione di un procedimento penale pesante, fondato su accuse che avrebbero potuto comportare conseguenze rilevanti. Per la cronaca giudiziaria cosentina, il caso conferma l’importanza dell’accertamento dibattimentale nei procedimenti per violenza domestica, nei quali la tutela delle persone offese deve sempre procedere insieme al rispetto delle garanzie dell’imputato e delle regole del giusto processo.