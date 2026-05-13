San Ferdinando, l’ufficio postale chiude un mese e si rinnova: dove dovranno recarsi i cittadini

L’Amministrazione Comunale di San Ferdinando informa che l’Ufficio Postale di San Ferdinando, situato in via Rimessa 15, sarà oggetto di un importante intervento di ammodernamento infrastrutturale e tecnologico nell’ambito del “Progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale“, iniziativa aziendale di Poste Italiane per i Comuni con meno di 15.000 abitanti. I lavori trasformeranno la sede in uno “Sportello Unico“, rendendo l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione più rapido e più vicino ai cittadini. Grazie a questo adeguamento, infatti, sarà possibile richiedere comodamente allo sportello passaporti, certificati anagrafici, previdenziali (INPS) e giudiziari, evitando di doversi spostare verso altri centri.

L’iniziativa ha come obiettivo anche il superamento del divario digitale, con un’attenzione particolare alle fasce più deboli della popolazione. Per questo motivo, gli operatori di Poste Italiane saranno appositamente formati per accompagnare e guidare i cittadini con minori competenze informatiche nell’utilizzo dei nuovi servizi digitali. L’ufficio sarà inoltre dotato di nuove tecnologie, tra cui postazioni self-service e sportelli ATM evoluti, per una fruizione agevole e 24 ore su 24.

Il Progetto Polis non si limita alla digitalizzazione, ma abbraccia anche la sostenibilità ambientale: il Comune di San Ferdinando è stato selezionato per l’installazione di una nuova infrastruttura pubblica per la ricarica dei veicoli elettrici. Questo servizio, realizzato senza alcun onere a carico dell’Amministrazione, incentiverà ulteriormente la mobilità sostenibile sul territorio.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, l’Ufficio Postale di San Ferdinando subirà variazioni del servizio, poiché resterà chiuso al pubblico dal 20 maggio al 26 giugno 2026. Al fine di garantire la continuità dei servizi per tutta la cittadinanza, dal 22 maggio fino al 24 giugno 2026 le operazioni saranno provvisoriamente trasferite presso l’Ufficio Postale “Rosarno 1” in via Nazionale 132. Presso questa struttura sarà possibile svolgere tutte le consuete operazioni, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza. Gli orari di apertura della sede di Rosarno 1 sono: dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:45 e il sabato dalle 08:20 alle 12:45.

Per ridurre al minimo i disagi e garantire l’accessibilità ai servizi essenziali, il Comune organizzerà un apposito servizio di navetta per Rosarno, con lo scopo di facilitare la mobilità in particolare agli anziani e alle fasce più deboli della popolazione, concepito per limitare i disagi e consentire a tutti l’accesso ai servizi.

Il sindaco Luca Gaetano ha inoltre richiesto a Poste Italiane la disponibilità di un ufficio postale mobile, almeno nei giorni di riscossione delle pensioni, e di consentire l’accesso al Postamat anche durante i lavori. L’amministrazione renderà note a breve tutte le informazioni di dettaglio inerenti il servizio di navetta e tutto quanto sarà messo in campo per concepito per ridurre gli inconvenienti e consentire a tutti i cittadini l’accesso ai servizi.

La riapertura dell’Ufficio Postale di San Ferdinando, completamente rinnovato e adeguato agli standard Polis, è prevista per il 27 giugno 2026