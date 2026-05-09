San Cataldo, a Cariati Marina l’annullo filatelico per il terzo centenario dell’effigie

Poste Italiane attiverà domenica 10 maggio un servizio temporaneo davanti alla parrocchia di San Cataldo, con una cartolina dedicata al Santo e all’antica Cariati

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Nell’ambito delle celebrazioni organizzate per il terzo Centenario della realizzazione dell’effigie di San Cataldo vescovo, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con la dicitura: “San Cataldo Vescovo Protettore della città – Terzo centenario realizzazione effigie – 10.05.2026 – 87062 Cariati Marina (Cs)”, Per l’occasione è stata realizzata anche una cartolina con l’immagine del Santo e un disegno dell’antica Cariati. L’annullo, richiesto dalla parrocchia di “San Cataldo”, sarà disponibile per tutti i collezionisti dalle ore 12,00 alle 18,00 di domani, domenica 10 maggio, presso la postazione di Poste Italiane che verrà allestita presso il piazzale antistante la parrocchia, sita in via Lungomare San Cataldo a Cariati Marina. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

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