Salvini torna a Reggio Calabria: incontro pubblico in pieno centro a pochi giorni dal voto

Giovedì 21 maggio 2026, a partire dalle ore 22:15, Matteo Salvini, segretario della Lega, sarà a Reggio Calabria per un incontro pubblico con cittadini e sostenitori. L’iniziativa si svolgerà presso lo Scalo Finestra sul Mare, in via Marina bassa, e rappresenta un’importante occasione di dialogo diretto con il leader del partito a pochi giorni dal voto. Salvini era già stato in città diversi giorni fa e ora torna per ribadire la vicinanza al candidato del CentroDestra Francesco Cannizzaro.

L’evento è promosso da Giuseppe Mattiani, Capogruppo del Gruppo Consiliare Regionale “Lega Salvini Calabria”, che invita la cittadinanza a partecipare e a confrontarsi sui temi politici e sociali del momento. La serata offrirà ai cittadini la possibilità di ascoltare il segretario, porre domande e discutere delle questioni più rilevanti per il territorio e per la Calabria. Si tratta di un appuntamento importante per chi desidera conoscere da vicino le posizioni della Lega e dialogare con i rappresentanti del partito, rafforzando il confronto diretto tra politica e cittadini.