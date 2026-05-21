Salvini rilancia l’aeroporto di Agrigento ed il Ponte sullo Stretto: “oltre 50 miliardi di investimenti in Sicilia”

Le infrastrutture in Sicilia tornano al centro del dibattito politico con l’intervento di Matteo Salvini a Marsala, durante una manifestazione alle Saline Genna. Il tema principale affrontato dal ministro riguarda il futuro dei collegamenti dell’Isola e la necessità di rafforzare opere considerate strategiche per lo sviluppo economico, turistico e territoriale. Nel suo intervento, Salvini ha richiamato tre grandi questioni: il porto a Marsala, l’aeroporto ad Agrigento e il Ponte sullo Stretto. Tre opere diverse, ma presentate come parte di una stessa visione infrastrutturale, orientata a migliorare l’accessibilità della Sicilia e il suo collegamento con il resto del Paese e con l’Europa.

Porto a Marsala, il richiamo alla storia millenaria della città

Uno dei passaggi centrali dell’intervento riguarda il porto a Marsala, indicato da Salvini come un’infrastruttura coerente con la storia e l’identità della città. Il ministro ha collegato il tema portuale al valore storico di Marsala, sottolineando come una realtà con una tradizione così antica non possa rinunciare a un’opera di questo tipo.

Salvini ha dichiarato: “il Porto a Marsala perché una città con una storia millenaria non può fare a meno di averlo. L’aeroporto ad Agrigento perché in quell’area della Sicilia si devono creare le condizioni per la continuità territoriale. Ed infine il Ponte sullo Stretto per connettere l’intera Sicilia all’Europa. Con me Ministro oggi la Sicilia ha oltre 50 miliardi di investimenti in corso per opere come ferrovie, strade, autostrade, dighe, acquedotti e tram e metropolitane”.

Aeroporto ad Agrigento e continuità territoriale

Nel corso della manifestazione, Salvini ha affrontato anche il tema dell’aeroporto ad Agrigento, legandolo alla necessità di creare condizioni adeguate per la continuità territoriale in quella parte della Sicilia. Il riferimento riguarda un’area dell’Isola che, nelle parole del ministro, avrebbe bisogno di collegamenti più efficienti per ridurre distanze, isolamento e difficoltà negli spostamenti.

Il tema della continuità territoriale in Sicilia è particolarmente rilevante per cittadini, imprese e operatori turistici, perché riguarda la possibilità di muoversi con maggiore facilità da e verso il territorio. L’aeroporto viene quindi presentato come uno strumento potenziale per rafforzare l’accessibilità dell’area agrigentina e per sostenere lo sviluppo di una zona strategica dell’Isola.

Ponte sullo Stretto per collegare la Sicilia all’Europa

Altro punto chiave dell’intervento è il Ponte sullo Stretto, definito da Salvini come l’opera necessaria per connettere l’intera Sicilia all’Europa. Il ministro ha inserito il Ponte nel quadro complessivo degli investimenti infrastrutturali, evidenziandone il valore non solo locale, ma nazionale ed europeo.

Nel messaggio politico lanciato da Marsala, il Ponte sullo Stretto viene presentato come il collegamento decisivo per superare la storica separazione fisica tra la Sicilia e il continente. Il riferimento all’Europa punta a collocare l’opera dentro una prospettiva più ampia, che riguarda trasporti, mobilità, economia e competitività dell’intero sistema siciliano.