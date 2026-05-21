Salvini in Sicilia, tappa a Marsala per le comunali: “il Porto è l’obiettivo da raggiungere”

Matteo Salvini è arrivato adesso a Marsala per l’evento elettorale a sostegno della candidata a sindaco Giulia Adamo. Alle saline Genna, il vice premier è stato accolto dal commissario provinciale della Lega Eleonora Lo Curto. Sul palco nella suggestiva cornice delle saline, anche il segretario regionale Nino Germanà e l’assessore regionale Mimmo Turano.

“Il Porto di Marsala è l’obiettivo da raggiungere e con l’Amministrazione Adamo e il supporto di Matteo Salvini“, hanno detto Nino Germanà e Eleonora Lo Curto, nell’intervento introduttivo”.