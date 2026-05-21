Salvini: “Bonelli e Fratoianni sono stati qui? Magari vi arriva una flottilla…” | VIDEO

Matteo Salvini, questa sera in Via Marina a Reggio Calabria per un “inusuale evento” di chiusura di campagna elettorale della Lega, ha citato la flottilla, rispondendo a una battuta di Cannizzaro, il quale ha affermato che la presenza – e le parole – di Bonelli, Fratoianni e Boccia in città hanno fatto aumentare i suoi consensi. “Se avessi saputo che mi hanno preceduto Bonelli, Fratoianni e Boccia non so se avrei accettato di venire lo stesso. Magari ti arriva una flottilla sul tardi, ti sbarcano, chiedete i documenti” ha detto il Ministro facendo riferimento alla flottilla e soprattutto ai due esponenti di AVS.

Di seguito il video del suo intervento integrale di questa sera.