Salto con l’asta, un reggino da record: superato il muro dei 5 metri, prima volta storica per la Calabria | NOME

Ai Campionati regionali a squadre di Cosenza, il saltatore reggino Riccardo Lavino, tesserato per l’”Atletica Barbas”, polverizza il proprio record e scrive una pagina storica per l’atletica calabrese. Esultano allenatore, società e federazione. Cinque metri e dieci centimetri sul tartan del campo di Cosenza. Con un salto che rimarrà nella storia dell’atletica leggera regionale Lavino firma il nuovo record calabrese assoluto nel salto con l’asta, diventando il primo atleta della regione a superare la soglia simbolica dei cinque metri in questa disciplina.

La prestazione è arrivata in occasione dei Campionati regionali a squadre disputatisi a Cosenza, una gara di per sé già importante a livello agonistico, che Lavino ha trasformato in un appuntamento con la storia. Il saltatore reggino migliora il suo stesso primato regionale, stabilito appena cinque mesi fa – il 13 dicembre 2025 – durante la spettacolare manifestazione di asta in piazza nel centro storico di Reggio Calabria, dove aveva già incantato pubblico e addetti ai lavori.

“Superare i cinque metri era il mio obiettivo principale. Sapevo di avere le qualità per farcela, ma ogni record è una conquista che va vissuta pienamente“, ha dichiarato Lavino a margine della manifestazione. Il nuovo limite di 5,10 metri non è soltanto un numero: nel salto con l’asta la barriera dei cinque metri ha sempre avuto un valore simbolico paragonabile ai quattro minuti nel miglio nel mezzofondo. Richiede una fusione perfetta di tecnica, potenza, esplosività e coraggio. Lavino ha dimostrato di padroneggiare tutti questi elementi, confermando una curva di crescita che negli ultimi mesi ha convinto i più ottimisti e ora convince tutti.

“Riccardo – afferma Luigi Barbarello, il suo allenatore – ha lavorato con dedizione assoluta. Superare i cinque metri era un traguardo che inseguivamo con metodo e pazienza: oggi raccogliamo i frutti di un percorso lungo e meticoloso”. Per Salvatore Calcagno, presidente dell’”Atletica Barbas”, si tratta di “un risultato straordinario che premia l’impegno di tutta la società. Siamo orgogliosi di Riccardo e di tutto lo staff tecnico che lo accompagna ogni giorno in allenamento”.

Per Vincenzo Caira, presidente Fidal Calabria, il record di Lavino “è un segnale potente per l’atletica calabrese. Dimostra che con le strutture giuste, i tecnici preparati e la volontà degli atleti, la Calabria può competere ad alti livelli”.

Con il prestigioso risultato ottenuto in terra bruzia il saltatore reggino si proietta con rinnovate ambizioni verso i palcoscenici nazionali, dove la misura di 5,10 metri rappresenta un biglietto da visita di tutto rispetto.