Salone Internazionale del Libro, Calabria protagonista: domani presente il presidente Cirillo

Domani mattina il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, sarà presente al Salone Internazionale del Libro di Torino. L’appuntamento è previsto a partire dalle ore 10.45 al Lingotto Fiere, nello Spazio Calabria, collocato nel Padiglione OVAL. Saranno presentati il Polo culturale “Mattia Preti” del Consiglio regionale della Calabria e, in anteprima, il quarto volume della collana “Terzo Regno”, dedicato agli artisti calabresi.

Insieme al Presidente Cirillo saranno presenti il Segretario Questore Luciana De Francesco, Serena Sgrò, responsabile del Polo culturale “Mattia Preti”, Giuseppe Antonio Romeo e l’editore Francesco Mazza.