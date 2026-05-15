Salone del Libro di Torino: la Regione Calabria punta su editoria, scuola e giovani talenti

La Regione Calabria conferma il proprio sostegno al comparto editoriale, al mondo della scrittura e alla valorizzazione dei giovani talenti, partecipando alla XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Nel corso della seconda giornata della manifestazione al Lingotto di Torino, il padiglione della Regione Calabria ha ospitato diversi appuntamenti istituzionali e culturali, con un focus particolare sul sistema scolastico calabrese, sull’editoria locale, sui progetti culturali e turistici e sulle iniziative di promozione del territorio.

“La Regione conferma il proprio sostegno al comparto editoriale e al mondo della scrittura, partecipando con convinzione, anno dopo anno, a un appuntamento che rappresenta un momento di grande valore culturale e di confronto per l’intero settore. In una fase complessa per l’editoria, è fondamentale mantenere viva la presenza delle istituzioni accanto agli editori e agli autori, rafforzando strumenti e occasioni di promozione. Il nostro obiettivo è valorizzare il patrimonio narrativo del territorio e accompagnare le opere dei nostri scrittori oltre i confini regionali, affinché possano ottenere la visibilità e l’attenzione che meritano”.

Lo ha detto il vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici della Regione Calabria, Filippo Mancuso, intervenendo alla seconda giornata del Salone. Tra gli appuntamenti ospitati nel padiglione regionale, anche il momento istituzionale di approfondimento dedicato alla scuola calabrese, alla presenza dell’assessore all’Istruzione, Sport e Politiche giovanili della Regione Calabria, Eulalia Micheli. Nei giorni scorsi l’assessore aveva invitato le istituzioni scolastiche calabresi a partecipare alla manifestazione insieme agli studenti che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico per il conseguimento di importanti riconoscimenti nell’ambito di concorsi, progetti e iniziative di livello nazionale e internazionale.

“La Calabria vuole essere protagonista di una nuova stagione educativa – ha dichiarato l’assessore Micheli – investendo sulla scuola, sui giovani e sul loro futuro. I risultati raggiunti dai nostri studenti dimostrano che il talento esiste e va sostenuto con politiche concrete, opportunità e servizi adeguati affinché tali studenti possano rappresentare l’esperienza della propria scuola”. Anche nella giornata precedente, particolare attenzione era stata riservata al mondo della scuola con la partecipazione del Coordinamento regionale delle Consulte, guidato da Franca Falduto, che ha promosso un partenariato tra il Convitto Filangeri di Vibo Valentia e il Convitto Umberto I di Torino.

Domani ancora spazio all’istruzione con gli interventi dell’assessore Eulalia Micheli, della dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria, Loredana Giannicola, e del professor Mario Caligiuri. Al centro del confronto ci sarà il tema “I ragazzi che cambiano il mondo: scuola, benessere e futuro in Calabria”. “Un tema – ha specificato Micheli – attraverso il quale vogliamo dare particolare attenzione al progetto dello psicologo scolastico, considerato dalla Regione Calabria uno strumento fondamentale per accompagnare studenti, famiglie e comunità educanti, prevenire il disagio giovanile e promuovere inclusione, ascolto e crescita personale”.

Tra i momenti più partecipati anche la presentazione del volume “Semper ad maiora” di Valerio Bigano, un viaggio attraverso storie autentiche che raccontano lo spirito del Gruppo Caffo, accompagnato da cocktail e degustazioni. L’assessore Micheli, nello spazio di approfondimento “Diamo Voce alla Calabria” di Rai Radio2, ha dialogato, insieme al direttore generale regionale Roberto Cosentino, con il professore e cantautore Roberto Vecchioni, al quale ha chiesto di mandare un messaggio ai ragazzi calabresi. “I ragazzi calabresi – ha risposto – come quelli siciliani, sono intelligentissimi ma hanno bisogno di tanta attenzione e di una generazione di vecchi che dia loro spazio”.

Anche Massimo Mauro, icona del calcio nazionale e calabrese, si è a lungo intrattenuto nello stand della Regione Calabria per conversare, stringere mani, rispondere a domande e ricordare gli anni trascorsi nella squadra del Catanzaro. Accanto ai talk istituzionali, nelle prime due giornate del Salone al Lingotto di Torino, lo spazio OVAL della Regione Calabria ha registrato una significativa partecipazione di editori, festival, sistemi bibliotecari e realtà culturali territoriali.

Sotto l’organizzazione e il coordinamento della dirigente del settore Cultura e Industrie creative, Ersilia Amatruda, e dei dirigenti generali Maria Antonella Cauteruccio, Uoa Sviluppo e Sistemi culturali, e Roberto Cosentino, alla Cultura, Turismo e Identità territoriale, è stato costruito un mosaico di iniziative ricche e coerenti, capace di testimoniare la vitalità del tessuto creativo calabrese e la capacità della Regione di fare rete e valorizzare le eccellenze del territorio.

Nel corso delle prime due giornate, intervenendo anche al format di interviste e approfondimenti “Diamo Voce alla Calabria”, che ospita i programmi di Rai Radio2 trasmessi in diretta nell’ambito della convenzione tra Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com, i dirigenti regionali hanno raccontato i progetti culturali e turistici già avviati dalla Regione Calabria e le iniziative future finalizzate alla promozione del territorio e delle sue eccellenze.