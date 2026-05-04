Salone del libro di Torino, il console Naccari presenta “Il Vento di Dakhla, il Sole della Calabria”

Sarà presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il volume “Il Vento di Dakhla, il Sole della Calabria – dal Marocco alla Calabria una storia di relazioni e responsabilità”, scritto dall’Avv. Domenico Naccari, Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria. Alla presentazione prenderanno parte S.E. Youssef Balla, Ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, e l’editore Santo Strati. La presenza dell’Ambasciatore conferisce all’iniziativa un particolare rilievo istituzionale e testimonia l’attenzione e il valore strategico che le relazioni tra Italia e Marocco rivestono nel contesto mediterraneo, rafforzando il significato dell’opera come strumento di dialogo e cooperazione tra i due Paesi.

Una pubblicazione che si propone di andare oltre la dimensione narrativa, per offrire una riflessione concreta sul ruolo strategico del Mediterraneo, inteso non più come linea di confine, ma come spazio di connessione, sviluppo e cooperazione tra territori. Il libro nasce dall’esperienza diretta dell’autore nell’ambito delle relazioni istituzionali e diplomatiche tra Italia e Marocco, e ripercorre incontri, progetti e iniziative che hanno contribuito a costruire un dialogo stabile tra le due sponde del Mediterraneo. Dalla realtà di Dakhla fino al porto di Gioia Tauro, emerge una visione fondata su infrastrutture, cultura e responsabilità condivise.

“Questo libro – dichiara Naccari – non è solo un racconto, ma una proposta: il Mediterraneo può e deve diventare una comunità di relazioni, capace di generare sviluppo e stabilità. Calabria e Marocco, in questa prospettiva, rappresentano due territori naturalmente vocati a costruire ponti”.

La presentazione al Salone si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della cosiddetta “diplomazia dei territori”, in linea con le dinamiche di cooperazione internazionale e con le prospettive aperte dal Piano Mattei. Attraverso il volume, l’autore intende offrire un contributo al dibattito sul futuro del Mediterraneo, proponendo una lettura che unisce esperienza istituzionale, visione strategica e dimensione umana.