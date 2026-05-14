Rottamazione Quinques a Taurianova, convocato il Consiglio Comunale per l’approvazione del Regolamento: la soddisfazione del Sindaco

Il Consiglio comunale è stato convocato per il prossimo 20 maggio per completare l’iter relativo all’adesione del Comune alla cosiddetta Rottamazione Quinques. L’adunanza del Civico Consesso, fissata dopo l’odierna riunione dei Capigruppo, sarà anche l’ultima seduta del mandato amministrativo cominciato nel 2020. La notizia è stata accolta con soddisfazione dal sindaco Roy Biasi, che ha sottolineato l’importanza del passaggio consiliare per dare risposta ai cittadini in attesa della definizione della procedura. “Apprendo con grande soddisfazione della convocazione del Consiglio Comunale decisa nell’odierna riunione dei Capigruppo, per venire incontro alle esigenze dei cittadini che erano in attesa del completamento dell’iter relativo all’adesione del Comune alla cosiddetta Rottamazione Quinques”. È quanto dichiara il sindaco di Taurianova Roy Biasi dopo aver saputo della fissazione, per il 20 maggio prossimo, dell’adunanza del Civico Consesso.

Al centro della seduta ci sarà il Regolamento per la definizione agevolata dei debiti relativi a determinati tributi locali, atto necessario per rendere ufficiale l’adesione del Comune alla misura. L’approvazione spetta infatti per legge al Consiglio comunale, unico organo deputato a dare ufficialità finale alla procedura. “Portiamo fra l’altro all’attenzione dell’Aula un Regolamento che, disciplinando tempi e modi per la definizione agevolata dei debiti relativi a determinati tributi locali – spiega ancora il sindaco Biasi – rappresenta la conclusione più felice possibile di una Consiliatura molto intensa per gli inequivocabili risultati fatti raggiungere alla città. Dopo l’indirizzo che la Giunta aveva dato agli Uffici, rigoroso per la tenuta dei conti pubblici, ma ugualmente comprensivo rispetto al contesto di disagio vissuto dalle famiglie per via della crisi economica in atto in Europa, ci troviamo a poter completare, nel rispetto dei tempi tecnici che i funzionari comunali hanno impiegato per asseverare con scrupolosità le opzioni più vantaggiose che la legge nazionale prevedeva, l’attesa procedura che consentirà anche ai nostri concittadini di poter beneficiare dell’abbattimento di sanzioni e interessi relativi ai tributi comunali previsti dal legislatore”.

“Ho partecipato personalmente, anche nelle vesti di delegato di Giunta per il settore Finanze e Bilancio, coadiuvato dalla consigliera Stefania Barca – conclude il sindaco Biasi – ad un lavoro paziente che sta a monte di questo esito fruttuoso, servito a selezionare modalità e contenuti più utili possibile per i contribuenti e per l’Ente, cioè senza farsi prendere dalla fretta ingiustificata e dalle pulsioni che potevano farci assecondare certe facilonerie populistiche che invece vedo sciorinate a piene mani dai leoni da tastiere intenti a ingenerare false promesse e a depistare, attaccando finanche la società Area, che come si sa, è inserita nella Amco ovvero nella holding controllata dal ministero dell’Economia».

Una volta approvato il Regolamento, i cittadini potranno conoscere nel dettaglio le possibilità previste dalla misura, comprese le rateizzazioni ammissibili e rese disponibili dai limiti di legge. Il Comune assicurerà massima evidenza alle informazioni, sia attraverso il sito internet dell’Ente sia tramite il personale agli sportelli del Municipio, nei giorni e negli orari stabiliti.