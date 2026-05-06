“Romeo e Giulietta” a Messina, il Teatro dei 3 Mestieri porta in scena Shakespeare

Il Teatro dei 3 Mestieri continua la stagione teatrale “10” con “Romeo e Giulietta”, nuovo appuntamento affidato alla compagnia della FormAzione Permanente. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 8 e sabato 9 maggio alle ore 20:45, con replica domenica 10 maggio alle ore 18:00, negli spazi del Teatro dei 3 Mestieri di Messina. Lo spettacolo nasce da un percorso creativo e pedagogico sviluppato nel corso dell’anno dalla classe di FormAzione Permanente del Teatro dei 3 Mestieri, impegnata da ottobre a maggio in un lavoro di approfondimento e riscrittura scenica a partire dal celebre capolavoro di William Shakespeare.

L’obiettivo del progetto è stato quello di utilizzare il testo del Bardo

L’obiettivo del progetto è stato quello di utilizzare il testo del Bardo come punto di partenza per un’esplorazione contemporanea di temi, conflitti ed emozioni ancora profondamente attuali, attraverso un linguaggio teatrale capace di parlare al presente e di restituire tutta la forza drammaturgica dell’opera originale.

La messinscena mantiene l’integrità cronologica del testo shakespeariano, pur intervenendo su alcuni elementi per rendere lo spettacolo più vicino alla sensibilità del pubblico contemporaneo. Un lavoro che mette al centro il corpo, la parola e la relazione scenica, valorizzando le potenzialità espressive degli interpreti.

Particolarmente significativo il lavoro svolto con il cast composto interamente dagli allievi attori della FormAzione Permanente, capaci di portare in scena freschezza interpretativa, energia e autenticità. Lo spettacolo vede in scena Mariarita Andronaco, Alessia Bitto, Ash Bitto, Teresa Calabrò, Carmen Calogero, Andrea Curcuruto, Eugenio Enea, Pietro Pellegrino, Emanuele Pilato e Fabio Pisana.

Adattamento e regia sono firmati da Stefano Cutrupi e Mariapia Rizzo.