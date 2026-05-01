Roma, premiato il libro di Giuseppe Femia “Turchese non meno di sette”

Si è svolta a Roma la cerimonia di consegna del premio istituito dall’associazione Peter Pan per i libri di autori calabresi nel 2025. Premiato “Turchese non meno di sette“, edito da Amazon il libro rivelazione di Giuseppe Femia. Un testo scorrevole e pieno di suggestioni che racconta una serie di storie che si intrecciano con la figura del mago. Dopo il successo di “Natalina teneva le fila“, edito da Albatros, Femia ha scritto un libro moderno e allo stesso tempo antico nella bellezza dei contenuti e del profilo. Un testo che affascina per una lunga serie di metafore quanto mai attuali e incisive.