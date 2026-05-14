Roma celebra l’eccellenza italiana: premiati Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi

Nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini, lunedì 25 maggio 2026 si terrà la cerimonia “Investiture e Riconferme Ambasciatori e Diplomatici Doc Italy”, appuntamento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze italiane e dei protagonisti impegnati nella promozione culturale e territoriale del Paese. L’edizione 2026 assume un significato particolare essendo stata proclamata “Anno della Calabria”, con un’attenzione speciale rivolta alle personalità che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono a raccontare e diffondere l’identità culturale, sociale e produttiva della regione.

Tra i protagonisti della giornata saranno insigniti dei prestigiosi Riconoscimenti DIS & AdG il produttore ed editore Graziano Tomarchio e la giornalista Dominga Pizzi, figure da anni impegnate nel settore dell’informazione e della produzione radiotelevisiva. Il riconoscimento premia il percorso professionale e il contributo offerto nella promozione delle eccellenze territoriali, del patrimonio culturale e delle realtà produttive italiane, con particolare attenzione alla Calabria e alle sue molteplici espressioni identitarie. L’iniziativa, patrocinata dalla Città metropolitana di Roma Capitale e sostenuta da importanti realtà associative e istituzionali, rappresenta un momento di incontro e confronto dedicato ai valori della cultura, della comunicazione e della promozione del Made in Italy.

Per Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi il conferimento del riconoscimento rappresenta un importante attestato di stima professionale e istituzionale

Nel corso della giornata, in programma dalle ore 11:00 alle ore 21:00, saranno protagonisti rappresentanti del mondo istituzionale, culturale, imprenditoriale e dell’informazione, in un percorso che Doc Italy definisce come un “viaggio attraverso le eccellenze”, volto a rafforzare il ruolo degli Ambasciatori e Diplomatici nella tutela e nella diffusione dell’identità italiana. Per Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi il conferimento del riconoscimento rappresenta un importante attestato di stima professionale e istituzionale, oltre che un ulteriore segnale dell’attenzione nazionale verso il lavoro svolto nel campo della comunicazione e della valorizzazione territoriale.