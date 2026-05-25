Roghudi, inaugurata la panchina “Sinapsi”: uniti contro le barriere per vedere l’abilità e non la differenza

Una comunità unita, solidale e soprattutto inclusiva. È questo il forte messaggio partito sabato 23 maggio da Piazza Municipio a Roghudi, dove è stata ufficialmente inaugurata “Sinapsi”, l’innovativa panchina simbolo di aggregazione, dialogo e abbattimento delle barriere architettoniche e sociali. L’iniziativa ha voluto ribadire un concetto fondamentale racchiuso nello slogan della giornata: “L’abilità sta nel vederci uguali!”. La struttura della panchina, caratterizzata da una seduta alternata e aperta, nasce proprio con l’obiettivo di favorire il confronto, la vicinanza e l’inclusione a 360 gradi.

Grande la partecipazione della cittadinanza e delle realtà associative del territorio. A fare gli onori di casa sono stati il Sindaco Pierpaolo Zavettieri, il Presidente del Consiglio Comunale Donatella Maesano e l’Assessore Pietro Maesano. Nel corso degli interventi è stata sottolineata l’importanza di piccoli ma significativi gesti quotidiani per rendere gli spazi pubblici realmente accessibili a tutti.

Particolarmente emozionante la presenza degli studenti del plesso di Roghudi dell’Istituto Comprensivo “C. Alvaro – P. Megali”, che hanno animato la manifestazione con filastrocche, balli e disegni, dando vita a un momento di grande creatività e sensibilizzazione sul valore del rispetto e della solidarietà.

All’inaugurazione erano presenti anche la Panchina Rossa contro la violenza di genere e “Gina”, la panchina gialla contro il bullismo, simboli di un impegno concreto contro ogni forma di discriminazione e violenza.

Prezioso il contributo dell’ideatrice e promotore dell’evento: la Prof.ssa Dominella Foti, Presidente dello “Sportello di Ascolto Noi4You”, da sempre vicina alle fragilità sociali e al contrasto della violenza; Romina Palamara,

Presidente dell’Associazione “Terra Mia”; ed Ernesto Siclari, Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Calabria, il cui patrocinio ha conferito un forte valore istituzionale all’iniziativa. L’avvocato Ernesto Siclari, Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Calabria. Noto professionista reggino con una lunga esperienza nella tutela dei diritti civili e già difensore civico, Siclari ha portato l’autorevole patrocinio del Consiglio Regionale, ribadendo la necessità di fare rete tra istituzioni e territorio. Nel suo intervento, il Garante ha rimarcato come l’abbattimento degli ostacoli burocratici e sociali, unito a progetti concreti per la cittadinanza, sia la chiave fondamentale per garantire una reale qualità della vita e una piena attuazione dei progetti di integrazione in tutta la Calabria.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle Forze dell’Ordine presenti, che hanno contribuito a rafforzare il messaggio di rispetto e consapevolezza condivisa: il Maggiore dei Carabinieri Daniele Barbero della Stazione di Melito Porto Salvo e il Dirigente Filippo Malara del Commissariato di Condofuri.

L’installazione di “Sinapsi” non rappresenta soltanto un intervento di arredo urbano, ma un vero manifesto sociale e culturale. In una società che spesso corre troppo velocemente rischiando di lasciare indietro i più fragili, Roghudi lancia una sfida importante: fermarsi, sedersi gli uni accanto agli altri e riscoprire il valore dell’uguaglianza nella diversità.