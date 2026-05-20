Roccella Jonica, la Cisl inaugura la sua nuova sede | INFO

Una nuova sede come luogo di ascolto, tutela e partecipazione, per rafforzare il rapporto tra sindacato, servizi e territorio. È questo il significato dell’importante appuntamento promosso dalla CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria, in programma domani, giovedì 21 maggio 2026, a Roccella Jonica. L’iniziativa si aprirà alle ore 15.30, presso il Convento dei Minimi, in Via Roma, con il confronto dal titolo “Essere Prossimità – Sindacato, servizi e ritessitura sociale del territorio”.

Ad aprire i lavori sarà la Segretaria Generale della CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria, Nausica Sbarra, alla presenza di Enzo Pelle Presidente nazionale CAF, Giuseppe Lavia, Segretario Generale USR CISL Calabria, dei Segretari di Federazione e dei Responsabili degli Enti CISL. A seguire, alle ore 18.30, sarà inaugurata la nuova sede CISL di Roccella Jonica, in Via Vittorio Emanuele II n. 20-22. La nuova sede nasce con l’obiettivo di rafforzare la presenza organizzativa della CISL nell’area jonica e di offrire ai cittadini un punto di riferimento stabile, moderno e sempre più vicino ai bisogni delle persone, delle famiglie, dei lavoratori, dei pensionati e delle comunità locali.

“Essere prossimità – dichiara la Segretaria Generale Nausica Sbarra – significa abitare i territori, costruire relazioni e trasformare i servizi in strumenti concreti di tutela e partecipazione. La nuova sede di Roccella Jonica – conclude Nausica Sbarra – rappresenta la volontà della CISL di rafforzare la propria presenza nell’area jonica, offrendo alla comunità un presidio sociale capace di ascoltare, accompagnare e dare risposte ai bisogni reali delle persone“.

L’apertura della nuova sede conferma l’impegno della CISL nel rendere sempre più capillare la propria azione sul territorio metropolitano, valorizzando il ruolo dei servizi come infrastruttura sociale di prossimità e come spazio quotidiano di tutela dei diritti. La nuova sede CISL di Roccella Jonica vuole essere una porta aperta sul territorio: un luogo nel quale la rappresentanza incontra la comunità e dove la vicinanza alle persone si traduce in azioni concrete, presenza responsabile e partecipazione attiva.