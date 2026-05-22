Roccella Jonica, inaugurata la nuova sede CILS: casa di prossimità, tutela e partecipazione | FOTO

Una giornata intensa di confronto, partecipazione e radicamento territoriale per riaffermare il ruolo della CISL come presidio sociale, luogo di tutela e comunità organizzata al servizio delle persone. Si è svolta a Roccella Ionica, presso il Convento dei Minimi, l’iniziativa promossa dalla CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria sul tema “Essere prossimità. Sindacato, servizi e ritessitura sociale del territorio”. L’incontro ha rappresentato un importante momento di riflessione sul ruolo del sindacato in una fase storica attraversata da profonde trasformazioni sociali, economiche e lavorative.

Al centro dei lavori, la necessità di rafforzare la presenza della CISL nell’area ionica e di rendere sempre più accessibili servizi, diritti e strumenti di tutela per lavoratori, pensionati, famiglie, giovani e cittadini. Ad aprire i lavori è stata Nausica Sbarra, Segretaria generale della UST CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha richiamato il valore della prossimità come scelta identitaria e strategica della CISL. Una prossimità che non si esaurisce nella presenza fisica di una sede, ma diventa metodo sindacale, responsabilità sociale e capacità di costruire fiducia nei territori.

“Incrementare la presenza delle sedi CISL sul territorio – ha evidenziato Sbarra – significa realizzare una vera infrastruttura sociale di vicinanza: luoghi aperti, riconoscibili e accessibili, nei quali ogni persona possa trovare ascolto, orientamento, tutela e accompagnamento“.

Non semplici sportelli, dunque, ma case della partecipazione, presìdi di cittadinanza attiva e punti di riferimento per chi, spesso, vive la distanza dai servizi come una nuova forma di fragilità. Nel corso dell’iniziativa è stato più volte ribadito come la scelta di inaugurare una nuova sede a Roccella Ionica rappresenti un investimento concreto sulla presenza organizzata della CISL nell’area ionica. Una sede moderna, funzionale e aperta al territorio, pensata per accogliere i bisogni delle persone e rafforzare il rapporto tra sindacato, servizi e comunità.

Un luogo nel quale il cittadino potrà trovare non soltanto assistenza, ma anche ascolto, orientamento e accompagnamento nei percorsi di tutela sociale e lavorativa. L’apertura della nuova sede CAF CISL assume inoltre un valore simbolico importante: riportare il sindacato sempre più vicino ai territori significa contrastare solitudini sociali, disuguaglianze e marginalità, soprattutto nelle aree periferiche e nei contesti che maggiormente avvertono la distanza dai servizi essenziali.

Una scelta che conferma la volontà della CISL di continuare a essere presenza viva e riconoscibile dentro le comunità locali. Particolarmente significativa, inoltre, è stata la presenza dei Segretari generali dell’intera Confederazione, registrata in occasione della sessione seminariale del Consiglio generale della CISL anche attraverso la condivisione d’intenti manifestata nei rispettivi interventi.

Una partecipazione ampia e qualificata che ha rappresentato un forte segnale di attenzione e presenza concreta del sindacato sul territorio, confermando la volontà della CISL di rafforzare il proprio radicamento nelle comunità locali e nell’area ionica della Calabria. Un messaggio ulteriormente rafforzato dalla presenza di Cantarella e Fallara, espressione rispettivamente dell’INAS e del CAF CISL, a testimonianza di un modello sindacale nel quale rappresentanza, servizi, tutela e accompagnamento sociale agiscono in maniera integrata e coordinata a favore delle persone.

La CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria intende continuare a investire in questa direzione: rafforzare la rete territoriale, avvicinare servizi e rappresentanza alle comunità, sostenere le aree periferiche e interne, consolidare il legame con lavoratori, pensionati, famiglie e cittadini.

“Per la CISL – ha ribadito Nausica Sbarra – essere presenti nei territori significa non lasciare sole le persone davanti alla complessità della burocrazia, ai bisogni sociali, alle difficoltà economiche e alle trasformazioni del lavoro“. I saluti istituzionali sono stati portati dal Sindaco di Roccella Ionica, Vittorio Zito, che ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni locali, organizzazioni sociali e comunità territoriali, riconoscendo nella presenza della CISL un punto di riferimento concreto per il territorio.

Il sociologo Francesco Rao, soffermandosi sul tema dell’evento, ha richiamato l’attualità del pensiero di Giulio Pastore, fondatore della CISL, evidenziando come l’azione sindacale della CISL sia oggi chiamata a interpretare i tempi non soltanto attraverso la rappresentanza, ma anche come comunità organizzata, capace di promuovere emancipazione sociale, sviluppo umano e coesione territoriale. In questa prospettiva, i servizi erogati diventano strumenti di inclusione, accompagnamento e ricostruzione dei legami sociali.

Il Segretario generale della USR CISL Calabria, Giuseppe Lavia, oltre a moderare i lavori, ha ribadito che la CISL non sarà mai soltanto il sindacato dei servizi, perché rappresentanza e servizi costituiscono insieme il volto di una CISL a tutto tondo. Al centro dell’azione sindacale restano la persona, il lavoro, l’impresa come comunità di destino e la volontà di essere costruttori di futuro. Lavia ha richiamato anche l’urgenza delle infrastrutture nell’area ionica, a partire dalla Strada Statale 106, e il valore del turismo di qualità, ricordando il risultato di Roccella Ionica, più volte Bandiera Blu, come esempio di una Calabria che può puntare sulla qualità dei servizi, sulla valorizzazione dei territori e su una crescita capace di tenere insieme sviluppo, lavoro e comunità.

Le conclusioni sono state affidate a Enzo Pelle, originario di Gerace e recentemente eletto Presidente nazionale CAF CISL. Pelle ha espresso la gioia di tornare nel territorio da cui è partito, sottolineando come categorie, servizi, enti, federazioni e territori possano dialogare dentro una visione comune. Il sindacato, ha affermato Pelle, porta le istanze delle persone sui tavoli istituzionali e, attraverso contrattazione e servizi, contribuisce a rigenerare legami sociali, unire competenze, rafforzare la partecipazione e rimettere al centro la persona.

Per Pelle, l’aspetto umano resta decisivo: dare riferimenti alle persone, alimentare fiducia, costruire relazioni e far rifiorire la speranza. È questa la missione di una CISL che non si limita a rappresentare, ma accompagna, orienta, sostiene e costruisce comunità. Al termine dei lavori, alla presenza di una numerosa rappresentanza di iscritti, dirigenti, operatori e cittadini, è stata inaugurata la nuova sede CISL di Roccella Ionica, in Via Vittorio Emanuele II n. 20-22. Al taglio del nastro è seguita la solenne benedizione officiata da don Donato Ameduri. Un momento partecipato e carico di significato, che ha sancito simbolicamente il rafforzamento della presenza della CISL nel comprensorio ionico, confermando la volontà dell’organizzazione sindacale di investire nei territori e nelle relazioni di comunità.

“La nuova sede – ha concluso Nausica Sbarra – rappresenta un segno concreto della visione promossa dalla CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria: rafforzare il radicamento territoriale, avvicinare i servizi alle persone e rendere la CISL sempre più presente nelle comunità“. Una casa dei servizi, della tutela, della rappresentanza e della partecipazione. Un presidio sociale nel cuore dell’area ionica. Un luogo in cui la CISL continuerà a stare accanto ai lavoratori, ai pensionati, alle famiglie e ai cittadini, con la forza della propria storia e con la responsabilità di costruire futuro.