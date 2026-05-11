“Roccaforte metropolitana”, presentazione della lista “Liberi di ricominciare” con Ferrara Sindaco | NOMI

Roccaforte del Greco ha vissuto ieri una giornata destinata a lasciare il segno nella storia della comunità. Nella suggestiva cornice della Sala del Consiglio Comunale, straordinariamente aperta in un giorno simbolico come la Festa della Mamma, si è tenuta la presentazione ufficiale della lista “Roccaforte del Greco – Liberi di ricominciare” con candidato a Sindaco il Prof. Paolo Ferrara. Un evento intenso, partecipato, carico di emozione e significato, che ha saputo unire dimensione umana e visione politica in un messaggio potente: “Roccaforte è una madre e, come tale, va amata, difesa e rilanciata”.

Nel suo intervento, Ferrara ha scelto parole autentiche, capaci di toccare corde profonde, intrecciando la ricorrenza della Festa della Mamma con la propria storia personale, segnata dal ricordo della madre scomparsa dieci anni fa. Un passaggio che ha restituito al pubblico il senso più vero della candidatura: non solo un impegno politico, ma un atto d’amore verso la propria terra. “Come una madre si prende cura dei propri figli, così noi ci prenderemo cura di Roccaforte e dei suoi figli” – ha dichiarato Ferrara, delineando una figura di sindaco capace di coniugare determinazione e sensibilità, visione e presenza, coraggio e responsabilità.

Non sono mancati i ringraziamenti istituzionali, a partire dai dipendenti comunali, lodati per la disponibilità dimostrata nell’apertura del palazzo municipale in una giornata festiva, e alla comunità di Roccaforte del Greco, che ha accolto la lista “come figli di questa terra”, offrendo un segnale forte di partecipazione e fiducia. Il candidato ha poi richiamato le radici del progetto politico, nato proprio a Roccaforte nel 2013, quando, nell’anfiteatro del paese, prendeva forma il primo nucleo del movimento “Liberi di Ricominciare”, alla presenza, tra gli altri, del dott. Lamberti Castronuovo. “Una luce accesa 13 anni fa che oggi è diventata un cammino”, ha sottolineato.

Nel segno del rispetto istituzionale, Ferrara ha rivolto parole di stima anche al candidato avversario, il dott. Ercole Nucera, riconoscendone il valore e il contributo storico, ribadendo però con forza un concetto chiave: “Non si può più sbagliare. Oggi migliorare Roccaforte non è uno slogan, è una necessità”. Un passaggio lucido e concreto ha posto l’accento sulle criticità del territorio – spopolamento, carenza di servizi, fuga dei giovani – e sulla necessità di un cambio di passo deciso: trasformare Roccaforte in una vera “Roccaforte Metropolitana”, capace di dialogare con la città, attrarre opportunità e valorizzare le proprie straordinarie risorse naturali, culturali ed enogastronomiche.

Forte anche il messaggio di responsabilità rivolto al futuro: “chi governerà dovrà lavorare per il bene comune, mentre l’opposizione dovrà contribuire in modo costruttivo, perché la comunità ha bisogno di una ‘terapia’ fatta di presenza reale, quotidiana, concreta”. A suggellare questo impegno, una dichiarazione che ha strappato applausi e sorrisi: “Sto cercando una casetta: voglio esserci davvero, non solo venire qui, ma diventare uno di voi”.

La squadra dei candidati al Consiglio Comunale

Presentata ufficialmente anche la squadra dei candidati al Consiglio Comunale, definita da Ferrara “un gruppo di donne e uomini veri, competenti, uniti da passione e amore per questa terra”:

Maurizio Albanese

Antonino Azzarà

Antonino Cuzzola

Domenico D’Agostino

Basilio Giuseppe Iero

Simona Mafrici

Giuseppe Triolo

Raffaella Viglianisi

Una squadra pronta a mettersi al servizio della comunità con spirito di collaborazione e visione condivisa. L’evento si è concluso con un appello forte, diretto, carico di energia: “crediamoci insieme. Per i nostri figli, per chi è andato via, per chi vuole tornare. Roccaforte è una madre e una madre non si abbandona”. Il conto alla rovescia è iniziato. Il 24 e 25 maggio, Roccaforte del Greco sarà chiamata a scegliere il proprio futuro.