Roccaforte del Greco tra fragilità e potenzialità: la necessità di investire sul territorio

“Negli ultimi anni i piccoli comuni dell’area grecanica stanno affrontando difficoltà sempre più complesse, tra spopolamento, fragilità dei servizi essenziali e tutela del territorio. Tra questi, Roccaforte del Greco rappresenta un esempio significativo di una realtà ricca di potenzialità ma che necessita attenzione concreta e continuità negli interventi. Uno dei temi più delicati riguarda certamente il rischio incendi, particolarmente sentito durante il periodo estivo. La salvaguardia del patrimonio boschivo e ambientale non rappresenta soltanto una questione ecologica, ma anche sociale ed economica. La prevenzione, la manutenzione delle aree interne e gli interventi di riforestazione assumono quindi un ruolo fondamentale per la sicurezza e la tutela del territorio“. È la riflessione fatta da Maurizio Albanese, Candidato consigliere comunale – Lista “Liberi di Ricominciare – Ferrara Sindaco”

“Accanto all’emergenza ambientale emerge anche la questione dei servizi primari. In molti piccoli centri montani l’accesso ai servizi sanitari, ai collegamenti e all’assistenza rappresenta ancora oggi una difficoltà concreta, soprattutto per anziani e famiglie. Garantire servizi adeguati significa contribuire a contrastare il progressivo spopolamento che interessa molte aree interne della Calabria.

Nonostante queste criticità, Roccaforte del Greco continua a conservare un importante patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico. Il borgo, immerso nel cuore dell’area grecanica, rappresenta una realtà di grande fascino storico e naturale, capace di attrarre attenzione grazie ai suoi panorami, alle tradizioni locali e all’identità culturale del territorio.

Tra gli elementi di maggiore valore vi è anche la tradizione gastronomica locale, caratterizzata da prodotti semplici e autentici. Particolarmente apprezzato è il pane tradizionale del territorio, espressione di una cultura contadina che continua a rappresentare un elemento identitario importante per la comunità. La valorizzazione delle tradizioni, della cucina locale e del turismo sostenibile potrebbe rappresentare un’opportunità concreta di rilancio per il territorio, soprattutto se accompagnata da investimenti sulla sicurezza ambientale, sulla tutela del patrimonio naturale e sul miglioramento dei servizi essenziali.

Roccaforte del Greco, come molti piccoli comuni calabresi, si trova oggi davanti a una sfida importante: preservare la propria identità e allo stesso tempo creare condizioni che possano garantire futuro, vivibilità e permanenza delle nuove generazioni“, conclude Albanese.