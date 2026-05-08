Roccaforte del Greco: domenica si presenta la lista “Liberi di Ricominciare” con Ferrara sindaco

Roccaforte del Greco apre una nuova stagione di visione, coraggio e concretezza. Domenica 10 maggio alle ore 10:30, presso la Sala del Consiglio Comunale, sarà presentata ufficialmente la lista “ROCCAFORTE DEL GRECO – LIBERI DI RICOMINCIARE” con candidato a Sindaco il prof. Paolo Ferrara. Un progetto che nasce da un’idea chiara: trasformare Roccaforte in una vera “Roccaforte Metropolitana”, capace di dialogare con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, attrarre opportunità, valorizzare le periferie e costruire sviluppo sostenibile senza perdere identità e radici.

Al centro di questa visione c’è la figura di Paolo Ferrara, amministratore di lungo corso, docente presso il Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, dottore agronomo e Presidente della grande realtà UniReggio. Una figura autorevole e concreta, recentemente insignita del prestigioso San Giorgio d’Oro 2026 dal Comune di Reggio Calabria per l’impegno profuso nel sociale, nella formazione e nella crescita del territorio.

Un profilo che rappresenta competenza, esperienza e passione civile, elementi fondamentali per guidare una comunità che vuole tornare protagonista.

Le dichiarazioni di Paolo Ferrara

“Liberi di Ricominciare” non è solo uno slogan, ma un impegno: ridare dignità al territorio, costruire opportunità per i giovani, migliorare i servizi, rafforzare i collegamenti e rendere Roccaforte sempre più attrattiva anche per chi vive fuori ma continua ad amarla. Il futuro di questo territorio passa non solo dai residenti e di chi seppur lontano la porta nel cuore, ma anche da chi come noi vuole viverlo e sentirlo casa. Adesso più che mai è tempo di crederci davvero e, soprattutto, è tempo di ricominciare, insieme“, sottolinea Ferrara.

La lista è composta da donne e uomini che rappresentano energie autentiche della comunità:

Albanese Maurizio

Azzarà Antonino

Cuzzola Antonino

D’Agostino Domenico

Iero Basilio Giuseppe

Mafrici Simona

Triolo Giuseppe

Viglianisi Raffaella

“Un gruppo unito, determinato e pronto a mettersi al servizio della comunità con spirito di collaborazione e visione condivisa. L’incontro di presentazione sarà un momento aperto a cittadini, simpatizzanti e a tutti coloro che, anche da fuori, continuano a guardare a Roccaforte del Greco con affetto e speranza“, conclude Ferrara.