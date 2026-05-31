Roberto Vannacci a Palermo: “sì al Ponte sullo Stretto, attirerà capitali ed altre infrastrutture

Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha ribadito la propria posizione a favore di grandi progetti infrastrutturali, tra cui il discusso ponte sullo Stretto di Messina, durante un incontro elettorale a Palermo. La dichiarazione arriva in un momento in cui il dibattito sulla modernizzazione delle infrastrutture in Sicilia rimane centrale per la politica locale e nazionale, con molti cittadini e operatori economici che continuano a evidenziare carenze storiche nella rete stradale e nei collegamenti strategici. Secondo Vannacci, l’approccio corretto consiste nel sostenere progetti ambiziosi senza rinunciare alla manutenzione ordinaria, sottolineando l’urgenza di affrontare questioni rimaste in sospeso per decenni.

La dichiarazione di Roberto Vannacci

A margine dell’incontro, il leader di Futuro Nazionale ha dichiarato: “siamo a favore di qualsiasi infrastruttura e questo vale anche per il ponte sullo Stretto: qualcuno dice che in Sicilia sarebbe più opportuno tappare le buche nelle strade, realizzare altre infrastrutture che sono carenti, ma sono discorsi che vanno avanti da trent’anni e oggi non abbiamo né il ponte né il resto”. Queste parole sottolineano la visione politica di Vannacci, che punta a coniugare investimenti strutturali di grande respiro con la necessità di affrontare le criticità quotidiane. Il riferimento ai trenta anni di dibattito sulle infrastrutture siciliane evidenzia come la mancanza di decisioni concrete abbia pesato sullo sviluppo economico e sociale dell’isola.