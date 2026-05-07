“Rispetta la strada, Rispetta la vita”: Anas protagonista dell’evento a Soverato per la sicurezza stradale

Anas ha preso parte all’evento Rispetta la strada, Rispetta la vita, svoltosi a Soverato in provincia di Catanzaro. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco e numerose associazioni, con l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza stradale tra cittadini e famiglie. Nel corso della mattinata sono state organizzate attività di sensibilizzazione e dimostrazioni pratiche, con particolare attenzione ai più giovani.

Nel corso dell’evento, dedicato agli alunni delle scuole primarie e secondarie, gli studenti hanno partecipato alle attività organizzate nei vari stand, tra cui quello di Anas. Qui i tecnici hanno illustrato le principali attività svolte dall’azienda, mostrando anche i mezzi utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle infrastrutture stradali. Tra le principali attrazioni, il Camper Azzurro e una Lamborghini della Polizia Stradale, oltre a simulatori di ribaltamento e di urto per far comprendere i rischi legati alla guida. Presenti anche spazi dedicati all’educazione stradale per bambini, un percorso guida in bicicletta, un’area medica e un’area dedicata alla ricerca scientifica e alla gestione delle strade. È stato inoltre presentato un drone impiegato per le ispezioni dei cantieri e delle opere, suscitando grande interesse tra i più giovani, per i quali sono state previste anche attività educative dedicate.

Il Responsabile della Struttura Territoriale Calabria, ing. Luigi Mupo, e l’arch. Domenico Curcio, Responsabile dell’Area Gestione Rete, hanno provato il simulatore di ribaltamento, sperimentando in prima persona le dinamiche di un incidente e l’importanza dei dispositivi di sicurezza.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.