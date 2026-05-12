Rischio idrogeologico, intervento di messa in sicurezza della strada che porta al Santuario della Madonna dello Scoglio 

Un intervento risolutivo fondamentale per la sicurezza idrogeologica è stato portato a termine dall’Azienda Regionale Calabria Verde, diretta dal dott. Giuseppe Oliva, sotto la supervisione del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, guidato dall’Assessore dott. Gianluca Gallo. L’operazione ha riguardato una zona del comune di Caulonia, attraversata da una delle strade più trafficate che conduce al Santuario diocesano della Vergine Santissima Immacolata Nostra Signora dello Scoglio, un sito di grande importanza religiosa.

La località era gravemente minacciata da un forte dissesto geologico, che aveva provocato una frana di dimensioni considerevoli. Tuttavia, grazie ad un intervento tempestivo e altamente qualificato, l’area è stata messa in sicurezza in tempi record, tanto da suscitare l’ammirazione di esperti internazionali, che hanno paragonato l’operazione alla rapidità e precisione delle imprese giapponesi, famose in tutto il mondo per la loro efficienza.

Il progetto è stato realizzato grazie a una pianificazione eccellente coordinata dal dirigente avv. Domestico Mileto, con il supporto del RUP architetto Giuseppe Patera e del direttore dei lavori dott. Pasquale Perri. A rendere ancora più efficace l’azione, il supporto della dott.ssa Debora Franco, responsabile amministrativa, ha permesso di garantire una gestione impeccabile.

Il lavoro ha ricevuto il plauso di tutte le autorità regionali, a partire dal Governatore della Calabria, on. Roberto Occhiuto, e dal Presidente del Consiglio regionale, on. Salvatore Cirillo, che hanno espresso apprezzamenti per la rapidità dell’intervento.

La comunità locale ha mostrato grande soddisfazione, con il vescovo della Diocesi di Locri Gerace, monsignor Francesco Oliva, e Fratel Cosimo, fondatore del Santuario, che hanno ringraziato per il lavoro svolto, apprezzato anche da centinaia di migliaia di pellegrini che ogni anno si recano a Santa Domenica di Placanica.

Un altro punto fondamentale è stato l’appoggio del Comune di Caulonia, guidato dal sindaco Cagliuso, che ha messo a disposizione le risorse necessarie. Un importante contributo è giunto dall’assessore ai lavori pubblici, architetto Lorenzo Commisso, e dal dirigente dell’area tecnica, architetto Ilario Naso, senza dimenticare la preziosa consulenza gratuita dell’ingegnere Lorenzo Surace, professionista calabrese che è motivo di orgoglio per l’intero territorio nazionale.

Infine, un riconoscimento particolare va agli operai e agli operatori meccanici di Calabria Verde, che hanno concretizzato l’intervento, svolgendo il loro lavoro con grande dedizione e professionalità.