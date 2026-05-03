Ripepi: “l’amministrazione comunale ha distrutto tutto. Cannizzaro sindaco salverà la Reggina e la città”

La Reggina torna al centro del dibattito politico cittadino. A intervenire con toni durissimi è Massimo Ripepi, consigliere comunale di Reggio Calabria e candidato nella lista di Alternativa Popolare, che in una diretta social ha affrontato il tema del futuro della squadra amaranto, legandolo direttamente alle responsabilità politiche e amministrative degli ultimi anni. In una diretta sui social, Ripepi è stato chiaro: “la Reggina è stata svenduta. Come mai oggi allo stadio non c’erano Falcomatà, Brunetti, Romeo, Latella, Versace? Non sono andato al Granillo perché si vergognano”.

“Il futuro nuovo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, si occuperà della Reggina e la salverà con la sua competenza e con il suo impegno. Emendamenti fuffa? Tutti gli aerei che stanno volando sono fuffa? L’amministrazione ed i suoi componenti dicono solo bugie ed hanno rovinato tutto. Praticò? Si è dovuto candidare”, evidenzia Ripepi.