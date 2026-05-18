Rinnovato il direttivo SIMEUP Calabria: la dottoressa Maria Rosa Calafiore eletta nuova Presidente Regionale

Nuovo vertice per la sezione calabrese della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica (SIMEUP). Nel corso del prestigioso congresso scientifico “Bambino del Mediterraneo”, importante appuntamento dedicato all’aggiornamento sulle emergenze e urgenze pediatriche, è stato eletto il nuovo direttivo regionale. Alla guida della Società è stata eletta la dottoressa Maria Rosa Calafiore, professionista di grande esperienza, già Direttore della Pediatria di Polistena, nonché attuale consigliere regionale della Società Italiana di Pediatria (SIP) e della Società Italiana di Neonatologia (SIN) della Calabria.

Ad affiancare la neo-presidente nel coordinamento delle attività regionali sarà un team di specialisti così composto:

* Vicepresidente: Barbara Vonella

* Consiglieri: Antonietta Distilo, Luciana Cannatelli, Maria Rosa Velletri, Maria Teresa Spinelli, Katia Roppa

* Rappresentante Infermieristico: Maria Cammilleri

Nel suo discorso di insediamento, la presidente Calafiore ha delineato le priorità del suo mandato, puntando con forza sull’integrazione delle competenze.

“La sinergia tra le società scientifiche è essenziale per perseguire un obiettivo comune: la tutela della salute del bambino, attraverso percorsi di cura sempre più efficaci, moderni e condivisi”, ha dichiarato la dottoressa Calafiore. “Il confronto multidisciplinare e la condivisione delle competenze rappresentano oggi gli strumenti fondamentali e imprescindibili per innalzare ulteriormente la qualità dell’assistenza offerta ai nostri piccoli pazienti, stringendo maglie di collaborazione sempre più fitte tra le realtà regionali e nazionali”.

Il rinnovo delle cariche istituzionali ha rappresentato un momento centrale all’interno di un congresso che ha registrato un’ampia partecipazione di medici e infermieri. Numerose le sessioni formative di alto livello affrontate durante le giornate di studio, con focus specifici sulle sfide quotidiane della pediatria: dalla gestione delle urgenze neonatologiche e respiratorie, fino alle più moderne tecniche per gli accessi venosi, passando per la gestione del dolore pediatrico, la simulazione clinica e le nuove prospettive assistenziali.