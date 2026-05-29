Rinnovato il CdA del Gal Terre Brettie – STS Savuto Tirreno Serre Cosentine: i NOMI dei nuovi componenti

Si apre una nuova fase per il Gal Terre Brettie – STS Savuto Tirreno Serre Cosentine, che ha proceduto al rinnovo del proprio Consiglio di Amministrazione, confermando la volontà di rafforzare la governance territoriale e dare continuità alla programmazione europea dedicata allo sviluppo rurale. All’unanimità i componenti hanno eletto Lucio Di Gioia, sindaco di Cerisano, alla presidenza dell’organismo che riunisce 39 Comuni impegnati nella realizzazione del Piano di Azione Locale nell’ambito del programma Leader e del PSR Calabria.

Nel nuovo CdA entrano, per la componente pubblica, Irma Bucarelli per il Comune di Mendicino, Cosimo De Tommaso per San Lucido, Giacomo Lorelli per San Pietro in Amantea, Lucia Nicoletti per Santo Stefano di Rogliano e Donatella Deposito per il Comune di Parenti, chiamata a rappresentare l’insieme dei territori delle Serre Cosentine, del Tirreno e del Savuto. Una composizione che rispecchia la pluralità delle aree coinvolte e che punta a garantire una gestione condivisa delle strategie di sviluppo.

Il Gal, attraverso il proprio Piano di Azione Locale, opera per sostenere progetti di crescita sostenibile, valorizzare le risorse rurali, accompagnare le imprese agricole e turistiche e facilitare l’accesso ai fondi europei destinati alle comunità locali. Un ruolo strategico che, negli anni, ha contribuito a rafforzare la coesione tra i Comuni e a promuovere interventi capaci di incidere sulla qualità della vita e sulle opportunità economiche dell’area.

Nel suo primo intervento da presidente, Lucio Di Gioia ha espresso gratitudine e senso di responsabilità: “ringrazio i colleghi sindaci per la fiducia unanime. È un attestato che mi onora e che interpreto come un impegno a lavorare con ancora maggiore determinazione. Il Gal è uno strumento prezioso per costruire sviluppo reale e condiviso, capace di valorizzare le nostre comunità e le loro eccellenze. Metteremo al centro ascolto, collaborazione e visione comune, perché solo così possiamo rendere più accessibili le opportunità europee e rafforzare la crescita dei nostri territori“.

Pianificazione locale orientata allo sviluppo sostenibile, valorizzazione delle aree rurali, sostegno alle imprese agricole e turistiche, accesso ai fondi Leader e Psr: un lavoro che incide direttamente sulla qualità della vita delle comunità e sulla capacità dei territori di attrarre investimenti. Da qui, riparte il nuovo corso del Gal Terre Brettie – STS Savuto Tirreno Serre Cosentine.