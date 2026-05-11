Rinnovati i vertici dell’Associazione Donne Giuriste Italia di Reggio Calabria | NOMI

Si è svolta nella giornata di sabato 9 maggio 2026 l’assemblea dei soci dell’Associazione Donne Giuriste Italia della sezione reggina. Nel corso della riunione sono stati esaminati i punti all’ordine del giorno: rinnovo cariche elettive ed ingresso nuove socie. Il Presidente uscente Avv. Maria Crea – nominata consigliere segretario nel direttivo nazionale – ha, illustrato gli obiettivi raggiunti durante il proprio mandato e le iniziative svolte sul territorio.

All’esito delle deliberazioni assembleari, si è costituto il nuovo consiglio direttivo cosi composto:

Presidente: Avv. Silvia Caprì

Vicepresidente: Avv. Elena Siclari

Vicepresidente: Avv. Maria Cristina Arfuso

Segretario: Avv. Simona Venezia

Tesoriere: Avv. Simona Cariati

Il nuovo Direttivo, nel ringraziare con profondo senso di gratitudine la Presidente uscente Avv. Crea per la dedizione con la quale ha presieduto nel triennio precedente la sezione dell’associazione reggina di ADGI, ha assunto l’incarico con l’obiettivo di proseguire la mission associativa, promuovendo iniziative territoriali, nel rispetto dei principi e delle finalità statutarie dell’associazione.

La sezione reggina di ADGI ha, altresì, aperto le proprie porte a nuove colleghe giuriste nelle persone di: Avv.ti Silvia Messina, Angela Pizzimenti, Patrizia Arcuri e Francesca Cugliandro. Inoltre, l’associazione vede la partecipazione delle ormai storiche consigliere: Avv.ti Antonella Vizzari, Filomena Pellicanò e, ovviamente, della fondatrice Maria Crea.

La missione della sezione di Reggio Calabria dell’Associazione Donne Giuriste Italia è promuovere la cultura della parità, della giustizia e della tutela dei diritti, valorizzando il ruolo delle donne nelle professioni giuridiche e nella società. Attraverso impegno, confronto e formazione, la sezione opera per favorire inclusione, legalità e sostegno concreto alle persone più vulnerabili.

Il Presidente ed il Direttivo tutto esprimono sincera gratitudine ai soci per la fiducia accordata manifestando la ferma volontà di proseguire sul solco tracciato dal precedente Direttivo, con entusiasmo e senso del dovere.