Rinascita e Crescita Maropati, presentato il progetto per il futuro del borgo improntato sulla responsabilità

“Una squadra composta da esperienze, competenze e sensibilità diverse si presenta alla comunità con un impegno chiaro: costruire una proposta amministrativa fondata su ascolto, presenza e concretezza. Non una semplice presentazione elettorale, ma un momento di confronto con la comunità, costruito attorno a un’idea precisa di amministrazione: mettere al centro il paese, le persone e il senso di responsabilità condivisa. È questo il messaggio emerso nel corso dell’incontro pubblico che nei giorni scorsi ha accompagnato la presentazione del progetto amministrativo e della squadra chiamata a guidare una nuova proposta per Maropati“. È quanto si legge in una nota stampa della lista Rinascita e Crescita Maropati.

“L’iniziativa, inizialmente rinviata per rispetto della scomparsa della signora Belcastro, si è aperta con un pensiero di raccoglimento e vicinanza, nel segno della sobrietà e del rispetto umano, prima di lasciare spazio al confronto pubblico. La ripresa dell’incontro è avvenuta con uno spirito chiaro: parlare di Maropati, del suo presente e soprattutto del suo futuro, lontano da polemiche, personalismi o contrapposizioni.

Un confronto improntato alla serenità e alla volontà di discutere di idee, prospettive e responsabilità. Nel corso dell’intervento è stato riconosciuto con chiarezza il lavoro svolto dall’attuale amministrazione guidata da Rocco Giorgio Ciurleo, alla quale è stato attribuito il merito di aver affrontato con metodo e attenzione una fase complessa della vita amministrativa del paese. Un riconoscimento istituzionale che non annulla le differenze di visione, ma che rappresenta un punto di partenza responsabile per guardare avanti.

Il progetto illustrato alla cittadinanza nasce da una convinzione semplice: amministrare una comunità non significa occupare un ruolo, ma assumersi quotidianamente la responsabilità delle scelte, imparare, ascoltare, studiare e restare accanto alle persone. Da questa impostazione prende forma una squadra costruita attorno a competenze differenti, esperienze diverse e sensibilità complementari, unite dall’obiettivo di mettere a disposizione della comunità energie, professionalità e spirito di servizio.

Ne fanno parte Antonio Antipasqua, Angelo Adornato, Caterina Bulzomì, Andrea Cordiano, Andrea Ferrentino, Riccardo Gallizzi, Gabriele Mastropietro, Michele Papasidero, Giorgio Silvestro e Domenico Valerioti: un gruppo eterogeneo presentato come espressione di una proposta amministrativa che non promette scorciatoie o soluzioni miracolose, ma metodo, presenza, serietà e lavoro costante.

Il messaggio consegnato alla comunità è apparso netto: Maropati non ha bisogno di etichette, di voci o di contrapposizioni personali. Ha bisogno di chiarezza, di presenza e di scelte capaci di produrre risultati visibili. Con una convinzione semplice ma precisa: il tempo delle parole, da solo, non basta più. Adesso saranno i fatti a parlare. E saranno i cittadini, attraverso il voto, a scegliere chi avrà la responsabilità di accompagnare Maropati nei prossimi cinque anni“, si legge in conclusione della nota.