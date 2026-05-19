Riace, l’opposizione chiede il commissariamento dopo la decadenza del sindaco Lucano

Istanza presentata al prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, e per conoscenza al ministero dell’Interno, con le richieste avanzate dai consiglieri comunali di minoranza delle liste civiche ‘Riace Protagonista’ e ‘Riace verso il futuro’, Francesco Salerno, Antonio Trifoli e Salvatore Certomà. L’istanza trae origine dall’ultima pronuncia della Corte d’appello di Reggio Calabria che ha confermato la decadenza di Mimmo Lucano, ora europarlamentare, dalla carica di sindaco della cittadina in provincia di Reggio.

Nella richiesta inoltrata alla Prefettura, legali e consiglieri firmatari sostengono che il Comune di Riace verserebbe attualmente “in una situazione di grave incertezza istituzionale e amministrativa, aggravata dalla protratta inerzia del Consiglio comunale rispetto agli adempimenti richiesti dalla Prefettura e dalla necessità di assicurare piena continuità amministrativa in presenza di rilevanti questioni economiche e finanziarie pendenti. Per questa ragione la sospensione dell’organo consiliare e la nomina di un commissario rappresentano misure necessarie e urgenti per garantire il buon andamento dell’amministrazione e il ripristino della piena legalità istituzionale”. “E’ necessario – dichiarano i consiglieri Salerno, Trifoli e Certomà – ristabilire condizioni di piena legittimità e funzionalità amministrativa nell’interesse esclusivo della comunità riacese, assicurando il rispetto delle norme e la continuità dell’azione amministrativa”.