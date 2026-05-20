“Restiamo mobili”: la mostra di A&s Promotion sui quarant’anni di comunicazione a Reggio Calabria

A&S Promotion compie quarant’anni e sceglie di celebrare questo traguardo con un progetto aperto al territorio: “Restiamo mobili”, una mostra dedicata all’evoluzione della comunicazione a Reggio Calabria, che sarà allestita entro la fine dell’anno. L’iniziativa nasce dalla volontà di trasformare l’anniversario dell’agenzia in un’occasione di racconto più ampia, capace di attraversare quattro decenni di cambiamenti nel modo di comunicare, promuovere, informare e costruire identità visive. Il titolo richiama l’idea di movimento continuo: cambiare strumenti, linguaggi e prospettive senza perdere metodo, identità e capacità di lettura del contesto.

Il percorso espositivo partirà dal 1986, anno di nascita di A&S Promotion, per arrivare fino alle trasformazioni più recenti legate al web, ai social media, alla SEO e all’intelligenza artificiale. La mostra raccoglierà materiali grafici, campagne pubblicitarie, manifesti, progetti editoriali e testimonianze di un’attività che, nel corso degli anni, ha incrociato imprese, enti, associazioni, eventi e progetti di promozione territoriale.

Non sarà una semplice esposizione celebrativa, ma un racconto visivo e documentale di come sia cambiato il rapporto tra comunicazione, economia locale e territorio. Un percorso che restituirà anche una parte della memoria produttiva, creativa e sociale dell’area metropolitana. Accanto ai materiali storici, i visitatori potranno interagire con Luma, il chatbot dell’agenzia basato su intelligenza artificiale, che accompagnerà il percorso come cicerone digitale. Attraverso Luma sarà possibile ricevere informazioni, approfondire contenuti e vivere la mostra non solo come esposizione da osservare, ma come esperienza con cui dialogare.

La mostra sarà inoltre trasposta digitalmente in uno spazio dedicato all’interno del sito di A&S Promotion, così da rendere il percorso accessibile anche online e costruire un archivio permanente consultabile nel tempo.

“Quarant’anni sono un traguardo importante, ma non volevamo limitarci a raccontare la storia dell’agenzia“, dichiara Claudio Aloisio. “Ci sembrava più giusto trasformare questa ricorrenza in un progetto che parlasse anche al territorio e del territorio. Guardare a questi quarant’anni significa osservare anche un pezzo di strada fatto da Reggio Calabria e dalla sua area metropolitana.”

“Il rischio, quando si parla di anniversari, è guardare solo indietro“, aggiunge Aloisio. “Noi vogliamo fare l’opposto: partire da ciò che è stato per capire meglio dove stiamo andando. Per questo abbiamo affiancato ai materiali della mostra anche Luma e portato il percorso anche online. Ci sembrava il modo più coerente per raccontare quarant’anni di comunicazione“.

Nei prossimi mesi saranno definiti sede, periodo di apertura e programma completo. L’obiettivo è realizzare una mostra accessibile, capace di coinvolgere non solo professionisti e imprese, ma anche cittadini, studenti e quanti sono interessati a osservare da vicino come la comunicazione abbia accompagnato la trasformazione di questo territorio.

Con “Restiamo mobili”, A&S Promotion celebra i propri quarant’anni restituendo alla città una parte della propria storia e aprendo una riflessione sul futuro. Perché dietro ogni manifesto, ogni marchio, ogni campagna e ogni progetto digitale c’è sempre qualcosa di più di un lavoro: c’è un modo di leggere il tempo in cui si vive.