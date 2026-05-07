Rende: rinvenuto cadavere in decomposizione in uno scantinato

Un cadavere in stato di decomposizione avanzata è stato rinvenuto in uno scantinato a Quattromiglia, nel comune di Rende, alle porte di Cosenza. A dare l’allarme sono stati i Carabinieri, chiamati dal proprietario del locale, che, insospettito da un forte cattivo odore, ha deciso di verificare la situazione. Una volta entrato, ha scoperto il corpo senza vita e ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine. Il cadavere, che sembra appartenere a un uomo, non è stato ancora identificato né se ne è potuta determinare l’età. Sul luogo è intervenuto anche il medico legale, che ha eseguito un’ispezione preliminare del corpo. La Procura di Cosenza è stata informata e ha avviato le indagini, ordinando l’autopsia per accertare le cause della morte.