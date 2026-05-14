Rende ricorda Nuccio Ordine: domani all’Unical la giornata in memoria del grande intellettuale calabrese

Sarà una giornata di alto profilo culturale quella in programma domani, venerdì 15 maggio, alle ore 10.30, presso l’Aula Caldora dell’Università della Calabria, dove si svolgerà la “Giornata in memoria del Prof. Nuccio Ordine”, promossa dal Rotary Club Rende in collaborazione con l’Università della Calabria. L’iniziativa sarà dedicata a uno dei più importanti intellettuali contemporanei italiani: studioso di fama mondiale, autore tradotto in decine di lingue e protagonista del pensiero umanistico internazionale. La giornata vedrà la presenza di autorevoli personalità della cultura europea, legate da sincera amicizia e profonda stima a Nuccio Ordine, a testimonianza del prestigio internazionale della sua figura e del segno umano e culturale lasciato nel mondo.

Tra i presenti ci saranno Gilles Pécout, Presidente della Bibliothèque Nationale de France, la terza biblioteca al mondo, già Rettore e cancelliere dell’Accademia di Parigi e dell’Accademia Nancy-Metz e Ambasciatore di Francia; e Juan Cruz, giornalista e scrittore spagnolo di fama internazionale, tra le più autorevoli voci della cultura europea contemporanea. Parteciperà inoltre il Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, Prof. Gianluigi Greco, insieme a docenti, studenti, rappresentanti istituzionali, autorevoli personalità del mondo culturale e ai parenti più stretti del Prof. Nuccio Ordine.

Alla giornata prenderà parte anche il Sindaco di Rende, Sandro Principe, che annuncerà ufficialmente l’intitolazione della Biblioteca Comunale di Rende, sita in località Quattromiglia, alla memoria del Prof. Nuccio Ordine. La biblioteca è attualmente interessata da lavori di ristrutturazione e, non appena gli interventi saranno ultimati nei prossimi mesi, verrà organizzata la cerimonia ufficiale di intitolazione. Interverrà anche Gerardo Sacco, orafo. A moderare sarà Arcangelo Badolati, giornalista e scrittore. Le conclusioni saranno affidate a Dino De Marco, Governatore Rotary Distretto 2012.

Le borse di studio e il messaggio ai giovani

Nel corso della mattinata saranno presentate ufficialmente le borse di studio intitolate a Nuccio Ordine, istituite dal Rotary Club Rende per promuovere tra i giovani i valori della cultura umanistica, della libertà di pensiero e del sapere disinteressato. La significativa presenza di tanti giovani e studenti rappresenterà uno degli aspetti più importanti della giornata, nel segno dell’attenzione che Nuccio Ordine ha sempre rivolto alle nuove generazioni e al ruolo educativo della cultura.

Durante l’evento verrà inoltre proiettato in anteprima il film-documentario “Nuccio Ordine. L’inutilità dell’inutile”, a cura della regista Angelica Artemisia Pedatella e di Antonio Chieffallo, direttore della Biblioteca “Nuccio Ordine” di San Mango d’Aquino. L’iniziativa rappresenta il compimento di un importante percorso culturale e umano avviato negli anni precedenti dai Past President del Rotary Club Rende, Mimmo Legato e Flora Maria Ritacca.

Alla realizzazione della manifestazione hanno contribuito Ernesto Magorno, Massimo Misiti, Antonio Chieffallo, Angelo Gallo e Carlo Tansi. “Nuccio Ordine – afferma il Presidente del Rotary Club Rende Sergio Mazzuca – ha rappresentato una delle più alte espressioni della cultura italiana contemporanea. Con il suo insegnamento ha ricordato al mondo il valore civile della cultura, dell’umanesimo e della libertà intellettuale. Questa giornata vuole essere un momento di memoria, ma soprattutto un impegno verso il futuro e verso i giovani”.

L’evento è aperto a tutti. Il Rotary Club Rende rivolge un invito particolare agli studenti, al mondo della scuola, alle istituzioni e all’intera cittadinanza affinché partecipino a una giornata che si preannuncia tra i momenti culturali più significativi dell’anno per la Calabria.