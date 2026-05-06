Reggio Protagonista attacca Falcomatà: “dodici anni di fallimenti, ora serve una guida capace”

La lista civica Reggio Protagonista, attraverso il suo coordinatore Prof. Simone Veronese, attacca duramente Giuseppe Falcomatà dopo le sue ultime dichiarazioni contro il Governo e la Regione Calabria sui finanziamenti destinati a Reggio Calabria. Per Veronese, le parole di Falcomatà dimostrano “una clamorosa mancanza di autocritica dopo dodici anni di amministrazione caratterizzati da opere incompiute, finanziamenti persi e cantieri eterni“.

“Falcomatà si scandalizza perché un Ministro della Repubblica o un Presidente di Regione dichiarano che con un nuovo sindaco i finanziamenti arriveranno più velocemente. Ma è naturale che Governo e Regione siano pronti a investire di più se sanno che i soldi verranno finalmente spesi e le opere realizzate.” Secondo Veronese, “il problema non è mai stato l’assenza di risorse, ma l’incapacità amministrativa della gestione PD“.

“Falcomatà dovrebbe sapere benissimo perché Governo e Regione sono più fiduciosi oggi: perché dopo dodici anni di fallimenti, Reggio Calabria ha bisogno di una guida capace di trasformare i finanziamenti in opere concrete e non in annunci elettorali.” Il coordinatore di Reggio Protagonista elenca alcune delle principali opere “simbolo del fallimento amministrativo degli ultimi anni:

i parcheggi del rione Rausei;

il Lido Comunale;

i circa 100 milioni destinati alla mobilità durante la presidenza Mario Oliverio;

il Ponte Calopinace;

i finanziamenti PNRR mai richiesti per il rifacimento della rete idrica cittadina;

decine di opere iniziate e mai concluse.

Potremmo continuare all’infinito con l’elenco delle opere mai progettate, mai finanziate oppure iniziate e lasciate a metà. Per questo serve davvero una faccia tosta enorme per fare oggi la morale sui finanziamenti”.

Veronese conclude rilanciando il sostegno della lista civica Reggio Protagonista a Francesco Cannizzaro: “Reggio Calabria ha bisogno di una stagione nuova, fatta di opere completate, investimenti spesi bene e rispetto per i cittadini. La città non può più permettersi altri anni di immobilismo e propaganda“.