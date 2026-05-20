Reggio, pronto un Flash mob in pieno centro: danza inclusiva e adattata con Asi Formazione Calabria

Tutto pronto per l’evento organizzato da Asi Formazione Calabria dedicato alla danza sensibile, adattata e inclusiva. Il flash mob, inserito nel progetto NeuroArti – Il corpo che pensa e crea, si terrà il 24 maggio 2026 alle ore 18:00 in Piazza Italia. L’iniziativa propone un’esperienza guidata di movimento espressivo in natura, attraverso tecniche di Danza Emotiva e Adattata, aperta anche a persone con disabilità. L’obiettivo è riscoprire il linguaggio del corpo come strumento di percezione di sé e degli altri, promuovendo partecipazione, inclusione sociale e condivisione.

Il flash mob sarà realizzato in collaborazione con Agedi e Studio Danza 1, sotto la direzione artistica di Lorenza Panella. Un’occasione unica per la cittadinanza di scoprire un progetto che unisce arte, sensibilità e accessibilità, valorizzando il ruolo della cultura come spazio aperto a tutti.