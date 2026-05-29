Reggio Futura: “Bonforte finalmente ha aperto gli occhi su Falcomatà, fino alle elezioni lo difendeva…”

“ In una nota diffusa ieri il Segretario cittadino del PD Valeria Bonforte attacca Falcomatà. Si legge nel comunicato “abbiamo perso per come abbiamo amministrato la città, e non si può nascondere”. E ancora “serve una discussione franca per costruire una nuova classe dirigente”.​ In sintesi, traducendo dal politichese questi concetti, la Bonforte sta invitando Falcomatà a farsi da parte. Ecco, il consiglio non sarebbe di per sé stesso sbagliato, anzi è perfettamente azzeccato. Quel che stride è che a inchiodare Falcomatà alle proprie responsabilità sia giusto la Bonforte, che di responsabilità sui disastri cittadini ne ha in misura pari a Falcomatà o quasi, posto che fino alla fine della consiliatura ha sempre elogiato e difeso a spada tratta l’operato dell’amministrazione uscente”. Lo afferma in una nota il Presidente di Reggio Futura,

Italo Palmara.

“E visto che la Bonforte parla di “attenta lettura dei dati”, vogliamo qui sommessamente ricordarle un particolare: anni fa (e precisamente il 2 febbraio 2024), nel corso di una conferenza stampa, siamo stati noi di Reggio Futura a dare una “attenta lettura” su tutti quei “dati” che rappresentavano il termometro dell’evidente cattivo stato di salute della città, ossia il crollo demografico, il calo vertiginoso dei voli al Minniti, il numero impressionante di attività chiuse, il disavanzo di bilancio raddoppiato e l’ultimo posto nella classifica sulla qualità della vita”.

“Ebbene, in quella occasione la Bonforte non ha voluto dare a quei parametri la “attenta lettura” che oggi invece richiede a Falcomatà. Al contrario, negando l’evidenza dei numeri, ha replicato in modo piccato ed offensivo definendo la nostra ricerca un “miscuglio di mistificazione, ignoranza storica e propaganda”. Oggi, e solo oggi, dopo la batosta elettorale subìta, il Segretario cittadino del PD riapre gli occhi, riprende contatto con la realtà e finalmente ammette che la nostra non era propaganda ma solo amara verità. E dunque, concordiamo con la Bonforte con l’invito che lei rivolge a Falcomatà a farsi da parte, ma le rammentiamo che in questo lei dovrebbe seguirlo a ruota, avendo condiviso con lui fino all’ultimo giorno tutte quelle politiche scellerate che hanno ridotto Reggio a una situazione di degrado mai conosciuta nella storia prima d’ora”.