“Reggio Città di Mare: dal Porto alla bandiera blu”: incontro pubblico sulle prospettive portuali e turistiche della città

Si terrà mercoledì 20 maggio alle ore 18:30, presso la sala del piano superiore di Villa Genoese Zerbi (Via Zaleuco, 5 – Reggio Calabria), l’incontro pubblico dal titolo “REGGIO CITTÀ DI MARE – dal Porto a Reggio bandiera blu”. L’evento, incentrato sulle “Esperienze virtuose con il mare”, sarà promosso nel contesto di Fratelli d’Italia a supporto della candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro. L’iniziativa prevede un confronto tra rappresentanti istituzionali ed esperti del settore sulle prospettive di sviluppo marittimo, portuale e turistico del territorio reggino, con l’obiettivo di approfondire le opportunità e le strategie per valorizzare il mare come risorsa economica e culturale della città.
Programma degli interventi:
- Saluti introduttivi:
Dott. Mario Russo (Commissario Gioventù Nazionale – Federazione Metropolitana RC)
Arch. Ersilia Cedro (Presidente FdI Reggio Calabria)
- Relatori:
On. Giovanni Calabrese (Assessore Regione Calabria FdI)
Avv. Francesco Rizzo (Autorità di Sistema Portuale dello Stretto)
Dott.ssa Daniela Iiriti (Consigliere Regione Calabria FdI)
- Interventi:
Avv. Tonino Curatola
Avv. Monica Falcomatà
- Modera:
Dott. Riccardo Latella (Candidato al Consiglio Comunale RC)
L’evento rappresenta un momento di confronto diretto tra istituzioni, esperti e cittadini sulle prospettive di crescita sostenibile del porto e del turismo marittimo reggino, evidenziando le migliori pratiche e le strategie per valorizzare il patrimonio costiero e marittimo della città.