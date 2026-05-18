“Reggio Città di Mare: dal Porto alla bandiera blu”: incontro pubblico sulle prospettive portuali e turistiche della città

Fratelli d’Italia promuove il dibattito a supporto della candidatura a sindaco di Cannizzaro

porto di reggio calabria foto dall'alto
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Si terrà mercoledì 20 maggio alle ore 18:30, presso la sala del piano superiore di Villa Genoese Zerbi (Via Zaleuco, 5 – Reggio Calabria), l’incontro pubblico dal titolo “REGGIO CITTÀ DI MARE – dal Porto a Reggio bandiera blu”. L’evento, incentrato sulle “Esperienze virtuose con il mare”, sarà promosso nel contesto di Fratelli d’Italia a supporto della candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro. L’iniziativa prevede un confronto tra rappresentanti istituzionali ed esperti del settore sulle prospettive di sviluppo marittimo, portuale e turistico del territorio reggino, con l’obiettivo di approfondire le opportunità e le strategie per valorizzare il mare come risorsa economica e culturale della città.

Programma degli interventi:

  • Saluti introduttivi:
    Dott. Mario Russo (Commissario Gioventù Nazionale – Federazione Metropolitana RC)
    Arch. Ersilia Cedro (Presidente FdI Reggio Calabria)
  • Relatori:
    On. Giovanni Calabrese (Assessore Regione Calabria FdI)
    Avv. Francesco Rizzo (Autorità di Sistema Portuale dello Stretto)
    Dott.ssa Daniela Iiriti (Consigliere Regione Calabria FdI)
  • Interventi:
    Avv. Tonino Curatola
    Avv. Monica Falcomatà
  • Modera:
    Dott. Riccardo Latella (Candidato al Consiglio Comunale RC)

L’evento rappresenta un momento di confronto diretto tra istituzioni, esperti e cittadini sulle prospettive di crescita sostenibile del porto e del turismo marittimo reggino, evidenziando le migliori pratiche e le strategie per valorizzare il patrimonio costiero e marittimo della città.

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