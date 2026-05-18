“Reggio Città di Mare: dal Porto alla bandiera blu”: incontro pubblico sulle prospettive portuali e turistiche della città

Si terrà mercoledì 20 maggio alle ore 18:30, presso la sala del piano superiore di Villa Genoese Zerbi (Via Zaleuco, 5 – Reggio Calabria), l’incontro pubblico dal titolo “REGGIO CITTÀ DI MARE – dal Porto a Reggio bandiera blu”. L’evento, incentrato sulle “Esperienze virtuose con il mare”, sarà promosso nel contesto di Fratelli d’Italia a supporto della candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro. L’iniziativa prevede un confronto tra rappresentanti istituzionali ed esperti del settore sulle prospettive di sviluppo marittimo, portuale e turistico del territorio reggino, con l’obiettivo di approfondire le opportunità e le strategie per valorizzare il mare come risorsa economica e culturale della città.

Programma degli interventi:

Saluti introduttivi:

Dott. Mario Russo (Commissario Gioventù Nazionale – Federazione Metropolitana RC)

Arch. Ersilia Cedro (Presidente FdI Reggio Calabria)

Dott. (Commissario Gioventù Nazionale – Federazione Metropolitana RC) Arch. (Presidente FdI Reggio Calabria) Relatori:

On. Giovanni Calabrese (Assessore Regione Calabria FdI)

Avv. Francesco Rizzo (Autorità di Sistema Portuale dello Stretto)

Dott.ssa Daniela Iiriti (Consigliere Regione Calabria FdI)

On. (Assessore Regione Calabria FdI) Avv. (Autorità di Sistema Portuale dello Stretto) Dott.ssa (Consigliere Regione Calabria FdI) Interventi:

Avv. Tonino Curatola

Avv. Monica Falcomatà

Avv. Avv. Modera:

Dott. Riccardo Latella (Candidato al Consiglio Comunale RC)

L’evento rappresenta un momento di confronto diretto tra istituzioni, esperti e cittadini sulle prospettive di crescita sostenibile del porto e del turismo marittimo reggino, evidenziando le migliori pratiche e le strategie per valorizzare il patrimonio costiero e marittimo della città.