Reggio Calabria, Vizzari eletto sindaco di San Roberto

Giuseppe Roberto Vizzari, candidato della lista civica “Siamo San Roberto”, è il nuovo sindaco di San Roberto, conquistando 378 voti, pari al 59,62% dei consensi degli elettori. La vittoria arriva con un margine netto sul suo principale sfidante, Angelo Vizzari, della lista “Ideeali”, che ha ottenuto 256 voti (40,38%) mostrando comunque una competizione serrata.

Una vittoria netta per “Siamo San Roberto”

La tornata elettorale conferma la capacità di Giuseppe Roberto Vizzari di intercettare le esigenze della cittadinanza. Con una percentuale superiore al 50%, la lista “Siamo San Roberto” si afferma come forza guida nella piccola comunità, garantendo un mandato chiaro e stabile per il nuovo sindaco di San Roberto. La differenza di 122 voti tra i due candidati sottolinea come la scelta degli elettori sia stata decisa e netta.