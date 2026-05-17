Reggio Calabria, Veronese sul Ponte Calopinace: “avevamo denunciato i problemi, ora la verità viene confermata”

“Abbiamo creato Reggio Protagonista proprio per questo: per impedire che la città continui a vivere vergogne amministrative, sprechi e opere incompiute, vigilando costantemente e avanzando proposte concrete per una Reggio finalmente protagonista del proprio futuro. Sul Ponte Calopinace avevamo denunciato da subito, insieme ad Azzarà e a Lino Polimeni con Articolo 21, che esistevano problemi seri sull’opera. Oggi, dopo circa sei anni, arriva la conferma con la rescissione del contratto e con l’ammissione di errori progettuali”. Lo afferma in una nota il Prof. Veronese Simone di Reggio Protagonista.

“Eppure, quando sollevammo pubblicamente queste criticità, il Comune di Reggio Calabria, attraverso l’addetto stampa Perri, gli assessori incaricati e con il sostegno politico del sindaco Giuseppe Falcomatà, negò tutto, cercando di minimizzare quanto stava accadendo. Ora sarà la magistratura e la Corte dei Conti a valutare eventuali responsabilità tecniche, amministrative e contabili. Ma una responsabilità politica esiste già ed è quella di chi ha governato negando i problemi invece di affrontarli”.

“Il Ponte Calopinace non è un caso isolato: si aggiunge alla vicenda dei contatori e al disastro del parcheggio Rausei, altra opera problematica e simbolo di una gestione che ha prodotto sprechi, ritardi e danni per la città. Reggio Calabria merita trasparenza, controllo e amministratori capaci di dire la verità ai cittadini. Reggio Protagonista continuerà a vigilare e a denunciare ogni fallimento amministrativo”.