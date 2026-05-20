Reggio Calabria, Veronese: “i cittadini pagano il prezzo dei tagli, mentre la politica mantiene privilegi e strutture intatte”

“In queste ore, da più parti all’interno del Comune di Reggio Calabria, sta emergendo una situazione gravissima: molti settori comunali stanno evidenziando la mancanza di risorse nei capitoli di spesa richiesti per garantire il normale funzionamento delle attività e dei servizi ai cittadini. Di fatto, numerose richieste avanzate dai settori non sarebbero state realmente coperte nel bilancio approvato dall’amministrazione. Un fatto che rischia di paralizzare manutenzioni, interventi ordinari e servizi essenziali, soprattutto per scuole, strade, edifici pubblici e decoro urbano”. Lo afferma in una nota il Prof. Simone Antonio Veronese Promotore e coordinatore della lista civica “Reggio Protagonista”.

“La situazione è ancora più grave se si considera che il Comune non ha ancora provveduto a pagare straordinari, posizioni organizzative e altre spettanze ai dipendenti comunali. Inoltre non sono stati attivati i buoni pasto per i lavoratori in smart working, nonostante quanto previsto dal contratto nazionale. Eppure, mentre si lasciano senza risorse i settori e i servizi per i cittadini, questa amministrazione non ha ridotto le strutture di supporto del Sindaco e degli assessori, rimaste intatte nei numeri e nelle unità”.

“Il taglio, quindi, non colpisce la politica e la sua corte, ma esclusivamente i cittadini e i servizi essenziali della città.

Reggio Protagonista chiederà a Francesco Cannizzaro di farà l’esatto contrario: tagliere gli sprechi, privilegi e strutture inutili della politica, riportando le risorse su manutenzione, scuole, strade e servizi essenziali per Reggio Calabria”.