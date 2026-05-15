Reggio Calabria, vergogna a Piazza del Popolo: rifiuti incendiati, fumo acre e paura per la salute pubblica

Una situazione di degrado segnalata da tempo e, secondo quanto riferito dai cittadini, rimasta senza interventi risolutivi. A Reggio Calabria, in una delle piazze considerate tra le più belle e frequentate della città, Piazza del Popolo, l’accumulo di immondizia e rifiuti ingombranti nel cunicolo dei vecchi bagni avrebbe raggiunto livelli ormai insostenibili. Dopo “decine e decine di segnalazioni inascoltate”, raccontano i residenti, questa mattina qualcuno avrebbe pensato di “risolvere” il problema nel modo peggiore: appiccando il fuoco ai rifiuti.

Il rogo ha provocato in pochi minuti una colonna di fumo denso e un odore acre, descritto come insopportabile da chi vive o lavora nella zona. Una scena che ha generato rabbia, preoccupazione e paura, soprattutto per le possibili conseguenze sulla salute pubblica. La combustione incontrollata di materiali abbandonati, infatti, può sprigionare sostanze potenzialmente nocive, rendendo ancora più grave una vicenda nata da una mancata gestione del decoro urbano.

Fumo e cattivi odori nella zona: “un attentato alla salute pubblica”

Il rogo ha provocato un’aria irrespirabile per la combustione dei rifiuti. Il fumo avrebbe invaso l’intera area, diffondendo un odore acre e persistente. A preoccupare maggiormente i cittadini non è solo l’incendio in sé, ma la natura dei materiali dati alle fiamme: rifiuti abbandonati, scarti ingombranti e materiale accumulato da tempo in un’area che avrebbe dovuto essere ripulita prima che la situazione degenerasse.

“Un vero e proprio attentato alla salute pubblica”, denunciano i residenti, sottolineando come la combustione di rifiuti possa liberare nell’aria sostanze tossiche e chimiche dannose. L’episodio, secondo chi segnala, rappresenta l’ennesima dimostrazione di una gestione insufficiente del problema dei rifiuti a Reggio Calabria, con il rischio che l’esasperazione e l’incuria finiscano per produrre conseguenze ancora più gravi.

Segnalazioni ignorate e degrado urbano: la rabbia dei residenti

Al centro della protesta c’è il tema delle segnalazioni inascoltate. I cittadini affermano di avere più volte denunciato la presenza dei rifiuti nel cunicolo dei vecchi bagni, chiedendo interventi di pulizia, bonifica e messa in sicurezza. Richieste che, secondo la segnalazione, non avrebbero prodotto risultati concreti. Da qui la rabbia verso le istituzioni competenti, accusate di intervenire solo quando la situazione è ormai fuori controllo. “È mai possibile che si debba sempre arrivare a questo punto prima che le autorità competenti si degnino di muovere un dito?”, affermano indignati i cittadini. Parole dure, che riflettono un sentimento diffuso di stanchezza nei confronti di un degrado percepito come cronico e di una città che, secondo molti residenti, meriterebbe maggiore attenzione, cura e rispetto.

Il costo dell’emergenza e l’intervento dei Vigili del Fuoco

L’incendio ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Un intervento definito dai cittadini “sacrosanto” e tempestivo, ma che inevitabilmente apre anche una riflessione sui costi pubblici dell’emergenza. Quando un problema ordinario, come la rimozione di rifiuti abbandonati, non viene affrontato per tempo, il rischio è che si trasformi in una questione più grave, più pericolosa e più costosa per l’intera collettività.

Secondo la segnalazione, il peso di queste situazioni finisce ancora una volta sulle spalle dei contribuenti. I cittadini lamentano il paradosso di dover pagare tasse e servizi senza vedere risposte efficaci sul territorio, mentre gli interventi d’urgenza diventano l’unico modo per tamponare problemi che avrebbero potuto essere prevenuti.

“Adesso basta”: la richiesta di interventi immediati

L’episodio riaccende il dibattito sulla gestione del decoro urbano, sulla manutenzione degli spazi pubblici e sulla necessità di risposte rapide da parte dell’amministrazione e degli enti competenti. La richiesta dei cittadini è chiara: bonificare l’area, rimuovere i rifiuti, impedire nuovi accumuli e restituire dignità a una piazza che dovrebbe essere valorizzata, non abbandonata al degrado.

La denuncia dei cittadini si chiude con un appello netto: “Adesso basta. La misura è colma”. Un messaggio che va oltre il singolo episodio e diventa simbolo di una crescente esasperazione civica. Per i residenti, il rogo dei rifiuti non è soltanto un fatto di cronaca, ma il segnale di una città che chiede maggiore attenzione, più controlli e una gestione più responsabile degli spazi pubblici. In gioco non c’è solo l’immagine di Reggio Calabria, ma anche la tutela della salute dei cittadini e il rispetto di chi ogni giorno vive il territorio.