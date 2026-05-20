Reggio Calabria, vandalizzata segreteria politica di un candidato di Fratelli d’Italia | VIDEO

Nelle prime ore del mattino del 9 maggio, la segreteria politica del candidato Demetrio Abate, esponente di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, è stata oggetto di un atto vandalico. Secondo quanto denunciato presso la Stazione Carabinieri di Reggio Calabria – Rione Modena, ignoti hanno danneggiato la vetrofania pubblicitaria della sede politica di via Sbarre Centrali, sulla quale erano presenti l’immagine e i riferimenti della candidatura di Abbate.

L’episodio è stato immediatamente segnalato alle Forze dell’Ordine, intervenute sul posto per gli accertamenti del caso. Fondamentale potrà risultare il contributo degli impianti di videosorveglianza presenti nell’area, le cui immagini sono già state acquisite dagli investigatori. “Non credo che questo gesto sia rivolto contro la mia persona, ma contro il partito e i valori che rappresenta ”, ha dichiarato il candidato Demetrio Abate. “In un clima politico sempre più esasperato e polarizzato, dove troppo spesso il centrodestra viene dipinto come un avversario da demonizzare, episodi del genere restituiscono un’immagine preoccupante del livello raggiunto dal confronto pubblico. Per questo è necessario che tutti contribuiscano ad abbassare i toni, riportando il dibattito politico su un terreno di rispetto reciproco e confronto civile, senza alimentare odio o tensioni verso chi la pensa diversamente”.