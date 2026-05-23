Reggio Calabria, una figlia racconta il fine vita di una madre: “medici e infermieri tra turni massacranti e umanità verso i pazienti”

Una lettera carica di dolore, gratitudine e denuncia pubblica riporta al centro il tema delle cure palliative domiciliari a Reggio Calabria. A scriverla è una figlia che ha accompagnato la madre, malata oncologica terminale, negli ultimi mesi di vita. Il suo racconto mette in evidenza una realtà spesso poco raccontata: quella dei pazienti che non possono più guarire, ma hanno ancora il diritto di non soffrire inutilmente, di essere assistiti con dignità e di ricevere sostegno fino all’ultimo giorno.

La lettera di una figlia: il dolore privato diventa denuncia pubblica

La testimonianza si apre con parole che chiariscono subito il senso dell’intervento: “scrivo questa lettera come figlia di una malata oncologica terminale, ma anche come cittadina che ha visto da vicino una realtà di cui si parla troppo poco: quella delle cure palliative domiciliari e delle enormi difficoltà in cui operatori e famiglie sono costretti a vivere ogni giorno. Negli ultimi mesi di vita di mia madre non esistevano più cure capaci di guarirla. Restava però il diritto fondamentale a non soffrire inutilmente, ad essere assistita con dignità, ad avere accanto professionisti in grado di sostenerla nel momento più fragile della sua vita. E insieme a lei, anche noi familiari avevamo bisogno di supporto umano, psicologico e sanitario per affrontare un dolore che travolge tutto. Quel supporto lo abbiamo trovato nell’équipe delle cure palliative domiciliari di Reggio Calabria”.

“Medici e infermieri che, nonostante turni massacranti, carenza di personale e numeri impossibili da sostenere, continuano ogni giorno a garantire presenza, professionalità, umanità e amore verso i pazienti. Ed è proprio questo che oggi voglio denunciare pubblicamente: queste persone vengono lasciate sole. Troppi pochi infermieri per troppi malati terminali da seguire a domicilio. Troppo poco personale per garantire un’assistenza adeguata a chi sta vivendo gli ultimi giorni di vita. Troppo peso scaricato sulle famiglie, che spesso affrontano paura, sofferenza e disperazione senza un supporto sufficiente, non per mancanza di volontà degli operatori, ma perché materialmente non possono arrivare ovunque e come sarebbe necessario. Eppure le cure palliative non sono un servizio secondario. Sono un diritto”, rimarca.

“Un diritto sancito dalla dignità umana prima ancora che dalle leggi.

Chi non ha vissuto accanto a un malato terminale forse non può comprendere cosa significhi avere bisogno di un infermiere che non riesce ad arrivare in tempo perché deve seguire decine di altri pazienti. Non può capire cosa significhi sentirsi impotenti davanti al dolore di una persona amata e sapere che il sistema sanitario non mette chi lavora nelle condizioni di aiutare davvero. Io invece l’ho visto. E posso dire con certezza che senza quell’équipe non avrei retto il peso della malattia di mia madre. Ma posso anche dire che loro, da soli, non possono continuare così. Per questo chiedo pubblicamente alle istituzioni, alla politica e a chi ha responsabilità nella sanità calabrese di intervenire subito. Servono assunzioni. Servono più infermieri e più personale dedicato alle cure palliative domiciliari. Servono investimenti reali e non parole. Perché un malato terminale non può aspettare. Perché la dignità nel fine vita non può dipendere dalla fortuna di trovare operatori che, nonostante tutto, scelgono ancora di sacrificarsi oltre ogni limite umano. La sanità pubblica deve garantire assistenza, vicinanza e dignità fino all’ultimo giorno di vita. Non possiamo continuare a voltare lo sguardo dall’altra parte”, evidenzia la lettera.

Cure palliative domiciliari, il nodo della carenza di personale

Il cuore della denuncia riguarda la carenza di personale nelle cure palliative domiciliari di Reggio Calabria. La lettera descrive una condizione in cui medici e infermieri continuano a garantire assistenza nonostante turni pesanti, organici insufficienti e un numero di pazienti difficile da sostenere. La questione non viene posta come una critica agli operatori medici, ma come una richiesta di intervento verso chi ha responsabilità organizzative, amministrative e politiche nella sanità calabrese. Secondo la testimonianza, gli infermieri sono troppo pochi rispetto ai malati terminali da seguire a domicilio, con il risultato che le famiglie possono trovarsi sole davanti a momenti di sofferenza estrema. Il tema è particolarmente delicato perché riguarda pazienti in una fase della vita in cui il tempo non è una variabile neutra. Per un malato terminale, un’attesa può significare dolore non controllato, paura, smarrimento e ulteriore peso emotivo per i familiari.

Il diritto a non soffrire e alla dignità nel fine vita

La lettera richiama un principio essenziale: quando non esistono più cure capaci di guarire, resta il diritto a essere assistiti con dignità. Le cure palliative non hanno come obiettivo la guarigione della malattia, ma il controllo del dolore, il sostegno al paziente, l’accompagnamento del malato e della famiglia nella fase più fragile dell’esistenza.

La testimonianza insiste su un punto forte: le cure palliative domiciliari non sono un servizio accessorio o secondario. Sono un diritto che riguarda la dignità della persona, prima ancora che le norme o l’organizzazione sanitaria.

Il fine vita, nella prospettiva raccontata dalla figlia, non può dipendere dalla fortuna di incontrare operatori disposti a sacrificarsi oltre ogni limite. Deve essere garantito da un sistema pubblico capace di sostenere pazienti, familiari e professionisti.

Il peso sulle famiglie dei malati terminali

Uno dei passaggi più significativi riguarda il peso che ricade sulle famiglie. La figlia racconta la paura, la sofferenza e la disperazione che accompagnano chi assiste un proprio caro negli ultimi mesi di vita. In questi momenti, il supporto sanitario, psicologico e umano non è un aiuto marginale, ma una necessità. Quando il personale è insufficiente, una parte di quel peso si scarica inevitabilmente sui familiari. Non perché gli operatori non vogliano intervenire, ma perché, secondo la lettera, non possono materialmente arrivare ovunque e nei tempi necessari. La denuncia mette così in luce una frattura del sistema: da una parte il bisogno urgente e continuo dei pazienti terminali, dall’altra risorse umane insufficienti per rispondere in modo adeguato a ogni richiesta.

Il riconoscimento all’équipe di Reggio Calabria

Accanto alla denuncia, la lettera contiene un forte riconoscimento nei confronti dell’équipe delle cure palliative domiciliari di Reggio Calabria. La figlia racconta di aver trovato medici e infermieri capaci di offrire presenza, professionalità, umanità e amore verso i pazienti. È un passaggio importante perché distingue con chiarezza la qualità umana e professionale degli operatori dalle difficoltà strutturali del servizio. La gratitudine verso l’équipe convive con la consapevolezza che nessun gruppo di professionisti, per quanto generoso e competente, possa reggere da solo un carico eccessivo. Il messaggio è netto: senza quell’équipe, la famiglia non avrebbe retto il peso della malattia. Ma proprio per questo, quegli operatori non possono essere lasciati soli.

L’appello alle istituzioni e alla politica calabrese

La richiesta rivolta alle istituzioni è diretta: intervenire subito. La figlia chiede alla politica e a chi ha responsabilità nella sanità calabrese di affrontare il problema con decisioni concrete, non con dichiarazioni di principio. Le parole chiave dell’appello sono assunzioni, più infermieri, più personale dedicato alle cure palliative domiciliari e investimenti reali. Il messaggio è che il fine vita non può attendere tempi lunghi, rinvii o interventi parziali. In questa prospettiva, la lettera non è soltanto il racconto di un dolore familiare, ma una richiesta pubblica di responsabilità. La sanità pubblica, viene sottolineato, deve garantire assistenza, vicinanza e dignità fino all’ultimo giorno di vita.

Sanità pubblica e fine vita: una questione civile

La vicenda raccontata dalla figlia apre una riflessione più ampia sulla sanità pubblica e sul modo in cui una comunità si prende cura delle persone più fragili. Il trattamento riservato ai malati terminali non riguarda solo l’organizzazione dei servizi, ma la qualità civile di un territorio. Le cure palliative rappresentano una frontiera essenziale della medicina e dell’assistenza, perché intervengono quando la guarigione non è più possibile ma il bisogno di cura resta totale. In quel momento, il paziente non chiede solo farmaci o prestazioni sanitarie: chiede presenza, sollievo, ascolto, dignità. Per questo la carenza di personale non è un semplice problema tecnico. È una questione che incide sulla vita delle persone, sulla sofferenza dei malati, sulla tenuta emotiva delle famiglie e sulle condizioni di lavoro degli operatori.