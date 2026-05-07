Reggio Calabria, un cittadino basito: “assurdi attacchi personali a Cannizzaro da parte di chi in 12 anni ha distrutto, svilito e umiliato la nostra città, è una vergogna senza fine”

“Alla vergogna non ce’ mai fine !!! In questi giorni assistiamo ad una campagna elettorale senza esclusioni di colpi, attaccando il candidato sindaco Francesco Cannizzaro solo sul personale, gli stessi che attaccano Cannizzaro solo coloro che per 12 anni hanno distrutto tutto quello che hanno toccato, hanno svilito e umiliato sotto ogni punto di vista la nostra amata città, li ascolto nelle piazze parlare di svolta, di cambiamento della città!!!. Ma scusate sono sempre quelli che quasi 7 anni fa fecero votare i morti ?? Mi sbaglio e fu un abuso d’ufficio ??”. E’ questa la segnalazione inviata da un cittadino di Reggio Calabria, Richichi Roberto, alla Redazione di StrettoWeb.

“In passato ci sono stati amministratori che per questo reato sono stati messi in carcere (nel loro caso non ci fu archiviazione). Sono sempre loro quelli del Miramare ?? Con relativa condanna e sospensione del primo cittadino per la legge Severino?? Non sono sempre loro quelli che per scelta politica hanno dato la nostra amata Reggina in mano di persone incapaci dimostrandolo nei fatti ?? 4 anno di serie D , hanno fatto la storia non era mai accaduto prima nella nostra storia amaranto un umiliazione cosi, hanno fatto la storia si ma in negativo”.

“Sono sempre loro quelli dei rimpasti che per mantenere le poltrone fino all’ultimo giorno hanno fatto patti di ogni genere per restare li al loro posto a percepire denaro pubblico senza avere nessun sussulto di umiltà e di coscienza, mentre la città stava sprofondando in una crisi di identità mai vista prima ??? Su cosa attaccare Francesco Cannizzaro?? hanno argomenti che possano interessare i cittadini Reggini?? No nessuno quindi lo attaccano sul personale, cercando uno scontro personale per abbassare il livello di una politica che deve dare risposte alla città!!!”.

“Francesco Cannizzaro lo ha dimostrato con i fatti, da parlamentare ha avuto la capacità di fare quello che nessuno aveva mai fatto prima per la nostra amata Reggio !!! Vogliamo parlarne??? Bene Aeroporto, suo emendamento da 25 milioni di euro !!! tra qualche giorno sarà inaugurato, io ci abito vicino e vi posso assicurare che è uno spettacolo da stropicciarsi gli occhi !!! fosse stato per l’amministrazione di Falcomatà & C. oggi sarebbe stato chiuso!!!. Solo aver portato Ryanair ha dato subito una svolta si sono visti i turisti che mai avevamo prima in città, molti tornano nella nostra splendida città con entusiasmo per il nostro splendido clima , la nostra accoglienza , la nostra cucina !!! Risultato più lavoro per tutti i locali della città sia per i pernottamenti , sia per i ristoranti e tutti gli altri locali!!”.

“Parliamo del porto?? altri 15 milioni di euro a favore dell’autorità di sistema Portuale dello Stretto !! potete andarlo a leggere, legge 178/2020 !!! Andiamo avanti, circoscrizioni?? Sempre Cannizzaro riesce a portare a casa altre 700 mila euro per il ritorno delle circoscrizione , che loro hanno cercato in tutti i modi di fermare !!! votando come tutti bene sappiamo alla fine perchè costretti da un pronto intervento della Prefettura !! Ma ricordiamoci che sono loro quelli che hanno voluto il famoso listone per paura di perdere ovunque!!!!”.

“Proprio qualche settimana fa sempre Cannizzaro porta a casa altri 15 milioni di euro per le nostre coste, 10 milioni per il lungomare e 5 milioni per le coste, Gallico, Catona, Bocale, Pellaro.!!!! Potremmo andare avanti per molto ma non voglio dilungarmi dico solo ai miei concittadini che i 12 anni dell’amministrazione più scarsa della storia sono sotto gli occhi di tutti !! allego le foto fatte stamattina solo facendo alcuni giri per la città ma c’è molto molto di più di questo , per renderci conto in che stato di degrado è la nostra città!”

“La campagna elettorale si fa sui meriti , sui programmi , su idee e progetti non su attacchi personali , ma cosa potete aspettarvi da coloro che amministrano la città con questi risultati visibili ??? Ecco cari concittadini il 24 e 25 Maggio cambiamo le sorti della nostra amata Reggio , votiamo su chi ha gia’ fatto !! e puniamo chi ci ha umiliato distruggendo tutto ciò che hanno toccato !! Saranno ricordati come gli amministratori delle reti arancioni !!! Io amo la mia citta !!! e tu??? E’ arrivato il momento di dimostrarlo !!!”.