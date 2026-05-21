Reggio Calabria, ultimo Consiglio Comunale. Enzo Marra emozionato, il saluto all’Aula: “per me un onore e un privilegio”

E’ l’ultimo Consiglio Comunale di questa Consiliatura, a Reggio Calabria. Oggi, giovedì 21 maggio, a tre giorni dal voto per eleggere nuovo Sindaco e nuovo Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra ha preso la parola per salutare e ringraziare tutti: “Con un carico di forti emozioni saluto questa meravigliosa esperienza dallo scranno più alto di Palazzo San Giorgio. Un onore e un privilegio aver presieduto l’Aula più importante della Città. Da Presidente del Consiglio comunale sento l’obbligo di ringraziare tutti i consiglieri di maggioranza, così come le Giunte e i Sindaci che in questi cinque anni, hanno dato un porto sicuro ad un’Amministrazione che per troppi anni ha navigato in acque agitate”.

“Un grazie lo rivolgo anche ai colleghi dell’opposizione per il loro contributo ad un confronto e ad un dibattitto consiliare che non è scivolato nella mancanza di rispetto, e se pur con ovvie posizioni e visioni politiche distanti, mi sento di dire di aver costruito con loro un rapporto franco e leale. Un grazie ai dipendenti di Palazzo San Giorgio per la loro professionalità e per la loro umanità, che ho percepito sin dal primo giorno in cui ho ricoperto il ruolo di Presidente. Spero di essere stato all’altezza del ruolo che il Consiglio mi ha affidato. Porto con me la consapevolezza di averlo assunto con grande spirito di servizio ed incondizionata dedizione”.