Reggio Calabria, tornano gli ubriachi a Piazza Sant’Agostino: il Comitato chiede più controlli

“Il Comitato Piazza S. Agostino, da anni attivo dapprima nella promozione della ristrutturazione e quindi nella tutela dell’ambiente e della socialità nella piazza omonima, chiede di rilanciare l’attività di controllo e vigilanza sulla piazza stessa , in conformità a quanto deciso dalle Competenti Autorità nella riunione apposita, tenuta in Prefettura nell’ottobre 2024 e all’attività conseguente, di continua verifica e gestione della socialità e della convivenza civile nella piazza in questione”. Lo afferma in una nota il Comitato Piazza S. Agostino.

“Negli ultimi giorni infatti, proprio in concomitanza con il ritorno del bel tempo e quindi con l’accentuarsi della presenza in piazza di bambini e ragazzi nonchè di famiglie del quartiere, in piazza si registrano di nuovo problemi e prolungati momenti di criticità, già avutisi in passato. Le riprese di situazioni difficili, sconcertanti e imbarazzanti, sono dovute alla ricomparsa -tra l’altro in aperto contrasto con appositi DASPO già decisi – e alla reiterata permanenza in piazza di soggetti ubriachi e disturbati, con conseguenti situazioni di forte disagio e sconcerto di cittadini e frequentatori”.

“Ciò è causato evidentemente dagli atti sconvenienti di tali soggetti , evidentemente alterati. I quali, spesso ubriachi già dal mattino, danno luogo ad alterchi e schiamazzi, rimesse di materiale già ingerito liquido e solido, uso delle aiuole e financo dei gradini della chiesa come gabinetti a cielo aperto, risse con rischio di incidenti per passanti e presenti nella piazza. Ricordiamo che , dopo la citata riunione con L’intero COMITATO PROVINCIALE PER LA SICUREZZA E L’ORDINE PUBBLICO, coordinata addirittura dal Prefetto , con la presenza di Questore, Ufficiali dei carabinieri e Guardia di finanza , nonchè dal Comandante dei Vigili urbani , nei periodi successivi , le azioni di vigilanza continua e interventi d’emergenza si erano rivelate decisamente positive ed efficaci: erani stati infatti fermati e allontanati , con divieto di riavvicinamento, i soggetti più violenti e facinorosi. Il sollievo per le rinnovate condizioni di buona socialità e convivenza in piazza però non durano in genere a lungo”.

“Appena la vigilanza delle istituzioni proposte si allenta, infatti, si ripresentano in piazza soggetti alterati , talora pure apparentemente malintenzionati , ma certamente disturbati dalla prolungata ingestione di bevande alcoliche . Il che li rende ubriachi e fuori controllo: con l’esito di atti inconsulti che diventano pericolosi e disagevoli per i normali frequentatori della piazza, soprattutto se soggetti delicati. Cittadini del quartiere e Comitato, anche in considerazione dell’approssimarsi della bella stagione e del conseguente aumento nella fruizione dello spazio in questione, tornano allora a pretendere maggiore attenzione alle forze preposte rispetto ai “disturbatori”, ricordando tra l’altro che esistono diverse ordinanze municipali che proibiscono l’uso di alcolici nelle piazza e spazi aperti della città ,non appositimente adibiti al consumo alimentare”.

“Si chiede allora con forza, a nome dei numerosi frequentatori di uno dei luoghi più fruiti della città, alle competenti autorità, di prendere atto dell’ attuale, nuovamente assai problematica, situazione della socialità in piazza S. Agostino e ripristinare quindi l’attività di controllo e vigilanza continua operata dalla Questura e dalle altre istituzioni preposte per una riproposizione delle normali condizioni di buona comunità e convivenza civile in piazza. Infine si ricorda che è importante il mantenimento di condizioni ottimali di pulizia e cura dell’ambiente e del patrimonio arboreo e vegetale della piazza , con opportune potature di aiuole e alberi; per cui si sollecitano anche gli operatori addetti, peraltro sempre attenti”.